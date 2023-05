“Wij leren klanten zo goed mogelijk omgaan met energie”: Suntronics is Trends Gazelle bij middelgrote bedrijven

Sinds de oprichting in april 2008 heeft Suntronics uit Ledegem een hoge vlucht genomen. Het bedrijf, dat energieoplossingen aan zowel particulieren, industrie als kmo’s aanbiedt, ziet haar sterke prestaties bekroond met de titel van Trends Gazelle bij de middelgrote bedrijven in onze provincie. “Onze taak? Zorgen dat het energieverbruik van onze klanten zo efficiënt mogelijk loopt”, klinkt het.

Het is een drukte van jewelste wanneer we bij Suntronics aankloppen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkwartier op een ambachtelijke zone in de Ledegemse deelgemeente Sint-Eloois-Winkel, maar hoopt tegen eind dit jaar naar een nieuwe thuishaven, enkele honderden meters verderop, te verhuizen. “Waar we letterlijk en figuurlijk meer ademruimte zullen hebben”, glimlacht commercieel directeur Pieter Seynaeve (50). “Het oude gebouw zullen we dan als stockageruimte gebruiken.”

Duurzame technologie

Suntronics zag vijftien jaar geleden het levenslicht, onder impuls van zaakvoerders Louis Vansteenkiste en Hans Verbeke. “In eerste instantie nog met de volledige focus op de installatie van zonnepanelen. Toen de groenestroomcertificaten begonnen uit te doven, zijn we beginnen diversifiëren.”

In 2011 volgde de stap naar traditionele verwarming en sanitair, in 2014 kwamen daar ook warmtepompen bij en in 2017 volgde klimatisatie en airconditioning. Nog een jaar later werden (snel)laadpalen aan het gamma toegevoegd. “Nu hebben we alle expertise en duurzame technologie onder één dak”, gaat Pieter verder. “Zo kunnen we totaaloplossingen aanbieden.”

“Technisch onderwijs moet dringend een sexyer imago krijgen. Een goede technicus is goud waard”

“Zonnepanelen blijven vandaag wel nog altijd goed voor twee derde van onze totale omzet, netjes verdeeld tussen de particuliere en professionele klanten. De afgelopen vijftien jaar hebben we zeker 25.000 tot 30.000 zonnepaneelprojecten voltooid.”

Grondige analyse

Enkel thuisbatterijen zijn (voorlopig) niet bij Suntronics terug te vinden. “Een weloverwogen keuze, omdat de terugverdientijd voor onze klanten nog niet voldoende interessant is. Die is nu nog vaak langer dan de levensduurte van een dergelijke batterij, maar we laten de deur wel open. Als de technologie verder op punt komt te staan, zullen we de mogelijkheden grondig analyseren.”

Dat is ook wat het bedrijf bij al zijn klanten doet. “Wij willen met hen meedenken en hun partner zijn in de energietransitie richting duurzaamheid. We maken elke keer opnieuw een uitgewerkte studie op en stellen zo een energiepakket op maat samen.”

© Joke Couvreur

Die klanten bevinden zich voornamelijk in Oost- en West-Vlaanderen. “Maar we zijn ook in de rest van Vlaanderen en zelfs een deeltje van Wallonië actief. Sinds 2014 is het bij nieuwbouwwoningen immers verplicht om duurzame energiebronnen te integreren, waarvoor bouwbedrijven met ons samenwerken.”

De grote troef van Suntronics is de visie van het bedrijf, benadrukt Seynaeve. “We willen mensen helpen om op de best mogelijke manier met energie om te gaan. Persoonlijk advies, samen de juiste keuzes maken en ervoor zorgen dat het energieverbruik zo efficiënt mogelijk loopt.”

Freddy De Vadder

Om die mentaliteit in de praktijk om te zetten, heeft het bedrijf 76 mensen in dienst. “Al is het niet altijd even makkelijk om voldoende technisch geschoolde mensen te vinden. Ik stond zelf jarenlang als leerkracht elektronica voor de klas en daar zag ik de klasgroepen alleen maar slinken. Terwijl een goeie technicus goud waard is. Technisch onderwijs moet dringend een sexyer imago krijgen.”

Daarvoor doet Suntronics ook zelf een inspanning en nam het Freddy De Vadder onder de arm. Zo lost het op tijd en stond op sociale media een amusante video waarin de comedian het bedrijf aanprijst of vacatures in de verf zet. “Een aanpak die loont, want we krijgen regelmatig mensen over de vloer die ons via Freddy hebben leren kennen. Momenteel zijn we naar een tiental extra mensen op zoek. We zorgen er aan de hand van interne opleidingen ook voor dat onze teamleden multi-inzetbaar zijn. Wie zonnepanelen installeert, zal bijvoorbeeld ook onderlegd zijn wanneer het over airco’s gaat.”

Apetrots

De erkenning als Trends Gazelle stemt iedereen bij Suntronics apetrots, valt te horen. “Het is een bekroning voor vijftien jaar keihard werk, maar zeker geen eindpunt. Deze trofee is een boost om er nog harder tegenaan te gaan. De Trends Gazellen worden vanuit de buik van de bedrijfswereld uitgereikt. Net daarom doet dit zoveel deugd. Het is een keurmerk, het toont aan dat we voor topkwaliteit staan.”

De toekomst ziet Pieter Seynaeve dan ook rooskleurig tegemoet. “We staan aan het begin van de elektrificatie van onze maatschappij. Fossiele brandstoffen zullen langzaam maar zeker verdwijnen, aan ons om mensen bij te staan in de omslag. Wij blijven alvast de markt afspeuren naar innoverende technieken.”