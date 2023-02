Wie pop-upt in de Krekemeersen?

De gemeenteraad van Kortemark heeft in de raadszitting van maandag 13 februari het lastenboek goedgekeurd rond de concessie voor de uitbating van een pop-up zomerbar op het domein Krekemeersen voor de zomers van 2023 en 2024.

Er wordt dus opnieuw een stukje van Kortemarks meest groene plekje beschikbaar gesteld voor één maandje zomerbar. De vorige jaren werd dit telkens uitgebaat door Bar la Gare, maar ook andere kandidaten kunnen hiervoor solliciteren bij het gemeentebestuur.

Een concessie voor een zomerbar aanvragen kan in 2023 voor de periode van 13 juli tot en met 13 augustus en in 2024 van 18 juli tot en met 18 augustus. In elke periode mag de zomerbar maximaal 15 kalenderdagen geopend zijn. Daar staat een vergoeding van 4.500 euro per jaar tegenover, of voor de termijn van deze concessie dus een totaalbedrag van 9.000 euro.

Nutsvoorzieningen

De concessiehouder staat volledig in voor de organisatie van de pop-up zomerbar, inclusief de volledige opbouw, afbraak, afvalverwerking en exploitatie. Er zijn op deze locatie geen nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, water of riolering aanwezig. Alle lasten en kosten inzake nutsvoorzieningen zijn ten laste van de concessiehouder. Het is het schepencollege dat de kandidaturen zal beoordelen, rekening houdend met het conceptvoorstel, relevante ervaring en lokale verankering. Daarbij is het een pluspunt als je als organisatie affiniteit hebt met het culturele en verenigingsleven, en de verankering met de lokale economie als meerwaarde ziet.

De punten voor het conceptvoorstel tellen dubbel bij de beoordeling. Geïnteresseerden kunnen hun voorstel indienen tot ten laatste vrijdag 31 maart. Alle details over de procedure en het volledige lastenboek zijn ook terug te vinden op de gemeentelijke website. (JDK)