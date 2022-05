Wie is Conny Vandendriessche, de topondernemer achter de miljardendeal van House of HR: “Mijn vader zei me dat een vrouw geen bedrijf kon leiden. De beste motivatie ooit”

Een bedrag tussen 2,5 tot 3 miljard euro. Zoveel betaalt de Amerikaanse investeringsmaatschappij Bain Capital om hoofdaandeelhouder te worden van House of HR, de West-Vlaamse gigant in de uitzendsector waar Conny Vandendriessche (58) mee aan de wieg van stond. Haar eigen vermogen springt zo naar 859 miljoen euro, goed voor de 41ste plek in de ranglijst van derijkstebelgen.be.

“Mijn vader zei me dat een vrouw geen bedrijf kon leiden. Een betere motivatie kon ik me niet wensen.” Aan het woord is Conny Vandendriessche tijdens een interview in deze krant, selfmade woman die met keihard werken de hemel heeft bestormd.

De Amerikaanse private investeringsmaatschappij Bain Capital neemt een meerderheidsbelang van 55 procent in hr-dienstverlener House of HR. Met een omzet van 2,2 miljard euro in 2021 en kantoren in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland, naast rekruteringsmaatschappijen in onder andere Polen, Roemenië, Hongarije en Spanje, is het bedrijf een van de topspelers in de wereld van de uitzendkantoren.

House of HR stelt maandelijks meer dan 57.000 mensen te werk in tal van bedrijven en telt het ruim zevenhonderd kantoren, maar alles startte in 1995 met één eenvoudig bureautje in hartje Roeselare, in de schaduw van het toenmalige Heilig Hartziekenhuis.

Gigantisch imperium

Daar in de Meensesteenweg legde Conny Vandendriessche (59), samen met de betreurde Philip Cracco, de eerste steen van wat nu een gigantisch imperium is. Vandaag zijn tien bedrijven actief onder de koepel en werd vorig jaar op een winst van 263 miljoen euro afgeklokt.

Hoofdaandeelhouder van House of HR was het Franse maatschappij Naxicap. Medestichter Conny Vandendriessche had als stichter en managing director 28 procent in portefeuille. De 45 procent resterende aandelen blijven in handen van het House of HR-management, Naxicap en Conny zelf. Zij blijft ook bestuurder.

Bij haar vader klopte ze aan voor een lening om een startkapitaal van 800.000 oude Belgische frank te financieren, maar die weigerde. Begin maar een pralinewinkeltje of trouw met een rijke dokter was het advies

Dat Conny Vandendriessche zou uitgroeien tot een topondernemer, stond aanvankelijk niet in de sterren geschreven. Nu woont ze met haar echtgenoot Wim Vanhaelemeesch in de Wingense deelgemeente Zwevezele en is ze de mama van één zoon, Matthijs – 30 en lange afstandspiloot – maar groeide op in Lichtervelde op de plantengroothandel van haar ouders.

Pralinewinkeltje

Haar vader had het niet zo begrepen op vrouwen aan het hoofd van een bedrijf. Conny’s tweelingbroer kon in de zaak stappen, zijzelf kreeg het advies om met een rijke dokter te trouwen of “een pralinewinkeltje te beginnen.”

Een beeld uit 1995 aan het allereerste kantoor van Accent Jobs in Roeselare © GF

Een pad dat ze links liet liggen. Conny studeerde verpleegkunde en behaalde ook een diploma toerisme, haar eerste job was als receptioniste bij Vakantiegenoegens, een grote camping in Nieuwpoort.

Via haar man leerde ze Philip Cracco kennen, de man met wie Conny een fantastisch ondernemersverhaal zou schrijven. Bij haar vader klopte ze aan voor een lening om een startkapitaal van 800.000 oude Belgische frank te financieren, maar die weigerde.

“Een betere motivator kon ik me niet wensen. Samen met Philip en onze business angel (iemand die kapitaal verstrekt, maar geen actieve rol in het bedrijf opneemt, red.) Aimé Desimpel heb ik doorgezet en Accent Jobs opgericht. De begindagen waren legendarisch. Ik zie ons nog met ons tweetjes zelf het eerste kantoor schilderen. Elke euro die we hadden, ging naar onze droom.”

Ondernemerschap is een vitaal onderdeel van mijn leven. Het geeft me energie – Conny Vandendriessche

Groeien was altijd het plan. “Maar ik had nooit durven denken dat het zó’n hoge vlucht zou nemen. Ik ben vooral trots op het feit dat ik mensen heb kunnen overtuigen om mee te stappen in ons verhaal. Met Accent Jobs verkopen we een dienst, geen product. Dan heb je véél overtuigingskracht nodig.”

De beginjaren waren hard voor Conny, maar haar doorzettingsvermogen was eindeloos. In 2006 runde ze samen met Philip Cracco al zestien kantoren en kon er een omzet van 20 miljoen euro genoteerd worden.

Vrouwen ondersteunen

Als vrouw kwam Conny terecht in een echte mannenwereld. “Het was vaak zwaar”, geeft ze toe. “Maar opgeven stond niet in mijn woordenboek. Doorbijten heeft geloond.”

Slagen als ondernemer was een doel op zich, maar Conny wil zich ook voor anderen inzetten. Het zorgende dat ze aan haar opleiding verpleegkunde – een job die ze overigens nooit heeft uitgeoefend – heeft overgehouden?

Een beeld uit 2005, toen Conny Vandendriessche verkozen werd tot onderneemster van het jaar. © Kurt Desplenter

Ze richtte Stella P. en We Are Jane op, twee initiatieven om vrouwen in de zakenwereld te ondersteunen. Met Stella P. wil ze bedrijven helpen om hun raden van bestuur vrouwelijker te maken, We Are Jane is dan weer een Europees investeringsfonds van en voor ondernemende vrouwen.

In maart van dit jaar publiceerde ze nog haar boek Dream Dare Do, een mix van interviews met inspirerende vrouwen en haar man Wim, praktische ondernemerstips van Conny en opinies van coaches. “Ik wil vrouwen op weg zetten”, argumenteerde ze in deze krant. “Er is geen vast recept voor ondernemerschap.”

Kennis doorgeven

Anno 2022 is Conny Vandendriessche naast een gevierd ondernemer ook een gerespecteerd figuur. Zo zetelde ze in De Leeuwenkuil op Vier als jurylid om ideeën van jonge ondernemers te evalueren. Haar kennis en ervaring doorgeven, ook daar is het Conny steeds meer om te doen.

Nu volgt de bekroning van wat 27 jaar geleden erg voorzichtig begon. Haar bankrekening mag dan wel stevig gespijsd zijn, iets zegt ons dat de West-Vlaamse niet op haar lauweren zal rusten. Daarvoor blijft het vuur in haar ogen veel te hard branden. Of zoals ze begin oktober vorig jaar bij ons vertelde: “Ondernemerschap is een vitaal onderdeel van mijn leven. Het geeft me energie.”