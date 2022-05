Wevelgems familiebedrijf Delta Light Group neemt Amerikaanse sectorgenoot over: “Complete organisatie creëren”

Het familiebedrijf Delta Light Group, gespecialiseerd in architecturale verlichting, heeft zijn Noord-Amerikaanse sectorgenoot Lambent Lighting Group overgenomen. De overname past in de ambitie van het Moorseelse bedrijf om een dominante wereldspeler wil worden.

Het Moorseelse bedrijf Delta Light heeft zijn ambitie om een wereldwijde groei te realiseren in de markt van de architecturale verlichting onlangs kracht bijgezet met de overname van het Noord-Amerikaanse Lambent Lighting Group.

Delta Light Group had reeds drie kantoren in de VS (Pompano Beach in Florida, New York, Los Angeles, red.) en één in Canada (Toronto). Onlangs werd in Miami nog een 550 vierkante meter grote showroom en opleidingscentrum geopend. Door de overname van Lambent Lighting Group met twee vestigingen in Californië en één in Texas verstevigt Delat Light zijn greep op de Noord-Amerikaanse markt.

Dankzij een sterker lokaal team kunnen we nog meer inspelen op de lokale markt en productnoden – Jan Battheu (Managing Director)

“Dit past perfect in de strategische ambitie om dé referentie te worden in inspirerende, hoogkwalitatieve architecturale verlichtingsoplossingen”, zegt Jan Ameloot, CEO Delta Light Group. “Noord-Amerika is een van de grootste economieën en meest groeiende marktsegmenten. Dus onze ambitie is om dit ook daar te realiseren. We brengen hier een positief verhaal en tonen onze ambitie om te groeien en te investeren.”

Dichter bij klant

De nieuwe groep, Delta Light Group North America, zal worden geleid door het huidige management van Lambent. Deze zal wel moeten rapporteren aan het directiecomité van Delta Light Group in Wevelgem.

“In feite willen we een complete organisatie creëren, met ervaren lokale mensen. We zullen hierdoor nog dichter bij de klant staan, in een groter deel van de markt”, vertelt Jan Battheu, Managing Director bij Delta Light Group. “Dankzij een sterker lokaal team kunnen we nog meer inspelen op de lokale markt en productnoden.”

650 werknemers in 120 landen