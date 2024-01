Westvlees kan na jarenlang verbod opnieuw varkensvlees exporteren naar China: “Koppen en poten zijn daar een delicatesse”

In september 2018 bande China al het varkensvlees uit België nadat enkele wilde zwijnen in Wallonië besmet raakten door de Afrikaanse varkenspest. Na meer dan vijf jaar politieke druk uit te oefenen, werd het verbod tijdens het recente bezoek van minister Alexander De Croo (Open VLD) opgeheven. Dat is goed nieuws voor de Westrozebeekse producent Westvlees van de Belgian Pork Group.

Vorige week brachten premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) een bezoek aan China, samen met diverse belanghebbenden en bedrijfsleiders waaronder CEO Jos Claeys van Westvlees/Belgian Pork Group. Na meer dan vijf jaar werd een ‘memorandum of understanding’ getekend over de bestrijding van de varkenspest en werd het handelsembargo voor varkensvlees opgeheven.

Dat verbod kwam er in het najaar van 2018 toen enkele wilde zwijnen in het zuiden van ons land besmet raakten met de Afrikaanse varkenspest. “Er ging de voorbije jaren geen week voorbij zonder een poging om het dossier op de onderhandelingstafel te krijgen”, vertelt Glenn Coolsaet, verkoopsdirecteur bij de Belgian Pork Group (BPG). “Onze CEO bleef politieke contacten en relaties met de Chinese Kamer van Koophandel onderhouden. Ook gouverneur Decaluwé speelde een belangrijke rol.”

Stroomversnelling

BPG bleef op de nagel kloppen. Het dossier raakte pas echt in een stroomversnelling door het recente bezoek aan China. Een interessante ontwikkeling, want het land speelt een zeer belangrijke rol in de Belgische export van varkensproducten. “In de wereld van varkensvlees kan niemand om China heen”, zegt Joris Coenen van het Belgian Meat Office van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing.

“We hebben aangetoond dat we de crisis aankonden, maar de beslissing lag in handen van de Chinese autoriteiten”, voegt directeur Michael Gore van de Belgische Vleesfederatie toe. De opheffing van het embargo is een zegen voor organisaties zoals de Belgian Pork Group, dat met Westvlees haar hoofdkantoor en grootste productiesite in Westrozebeke heeft.

Delicatessen

Westvlees was het eerste Belgische slachthuis dat in 2012 naar de Chinese markt exporteerde. “De producten die wij daar verkopen, verhandelen we niet in Europa. Dat gaat over varkenskoppen, -poten en -beenderen. Dat zijn delicatessen in China”, aldus Coolsaet.

Dat het verbod verdwijnt, wil niet zeggen dat er meer varkens gekweekt of geslacht worden. “Inderdaad, we gaan dus meer waarde voor hetzelfde varken creëren. In plaats van slachtafval, dat we deels verwerken in voeding voor huisdieren, kunnen we meer van het varken verkopen. De dieren brengen dus meer op. En dat is een belangrijke ontwikkeling voor de ganse sector.”

Blijk van vertrouwen

“Export naar China is ook belangrijk voor de boer. Wij kunnen opnieuw concurreren met onze buurlanden en de landbouw op hetzelfde niveau vergoeden. Dat zorgt voor een beter speelveld. We stellen nu alles in het werk om die export opnieuw op te starten.”

Hoeveel er de voorbije jaren door het embargo aan omzet verloren ging, valt moeilijk te berekenen. “We kijken vooruit en onthouden dat het opnieuw kan. Maar we blijven erg voorzichtig. China heeft zonder dat verbod sowieso strenge eisen op vlak van voedsel. Nu moeten we uitzoeken welke labels en andere informatie er op onze dozen moet komen. Het opheffen van de ban is wel een blijk van vertrouwen in ons veilig en duurzaam varkensvlees.”