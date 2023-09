Westlaanpromenade maakt plaats voor eerste editie Boulevard Roeselare op 8 oktober

Op zondag 8 oktober zetten 18 handelaars de deuren open van hun zaak in de Westlaan, Noordlaan en aanpalende straten. Bedoeling is dat het publiek die zondag massaal afzakt naar deze winkels en het een leuke, drukke bedoening wordt.

“Wat vroeger de Westlaanpromenade was, hebben we nu veranderd in Boulevard Roeselare ofwel BLVD RSL”, vertelt Hubert Vervisch, de voorzitter van de vzw die het evenement organiseert. “Het concept Westlaanpromenade heeft zijn beste tijd gehad. We opteren voor Boulevard Roeselare omdat deze naam past bij de handelaars die we aanspreken en die deelnemen aan het evenement. Naast de Westlaan zijn er ook handelszaken in de Noordlaan en in de Hoogleedsesteenweg. En we sluiten zeker niet uit dat er in de toekomst nog handelaars uit aanpalende straten van de West- en Noordlaan aansluiten. Onze nieuwe naam dekt nu tenminste de lading.”

Randanimatie

“En tenslotte vinden wij dat onze nieuwe naam echt past bij de prachtige laan of boulevard die de West- en Noordlaan is geworden.” “De bedoeling van Boulevard Roeselare is heel eenvoudig: we willen dat er op zondag 8 oktober zo veel mogelijk mensen onze winkels bezoeken. We zorgen voor randanimatie zoals twee treintjes die voortdurend het parcours tussen de deelnemende zaken zullen afleggen, kindergrime, springkastelen, de kantelwagen van de politie en de stadsharmonie die tussen twee en vier op het parcours marcheert en musiceert. En er wordt ook gezorgd voor spijs en drank. Bij Tallore kan men inschrijven voor een brunch op zondagmiddag terwijl Sherry’s pub zal uitpakken met een groot terras in een deel van de Wilgenstraat. In Sherry’s pub zal er ook een dartstornooi zijn waarvoor men kan inschrijven bij Gilles van Sherry’s pub. Nu maar hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zijn en het een fijne namiddag wordt.”

Vakantie winnen

Bezoekers van Boulevard Roeselare maken ook kans op een reis ter waarde van 525 euro. Men moet enkel ‘vakantiehuiscatalonie.be’ delen en liken op Facebook, het formulier invullen dat men krijgt in de deelnemende zaken en dat er op 8 oktober afgeven. (Peter Soete)