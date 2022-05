West-Vlamingen verdienen het minst

We mogen dan wel de reputatie hebben van de hardste werkers, toch krijgen we niet altijd loon naar werken. Dat blijkt ook uit nieuwe cijfers. In Vlaanderen verdienen West-Vlamingen bruto het minst. Qua loon is Limburg koploper voor arbeiders, Brussel scoort dan weer bij de bedienden.

SD Worx, de grootste loonberekenaar in België, nam de effectieve salarisgegevens van 400.000 voltijdswerkende Belgen onder de loep, om zo een beeld te krijgen van het doorsnee salaris. Na het eerste kwartaal bedraagt het bruto mediaanbedrag net geen 3.000 euro, met uitzondering voor wie werkt in Brussel of in Vlaams- en Waals Brabant. De helft van de mensen die voltijds werken in de privésector verdient meer; de helft verdient minder. Er zijn belangrijke verschillen: Limburg kent het hoogste mediaanloon voor arbeiders; Brussel het laagste. Die laatste doet het dan weer goed op vlak van bedienden.

Meer industrie

Onder bruto maandsalaris verstaan we het maandelijkse bedrag op de loonbrief, zonder eindejaarspremie en vakantiegeld. Dit bedrag houdt geen rekening met de extra loonelementen, noch met de kosten van de werkgever. West-Vlaanderen kent een mediaanloon van 2.860,50 euro. Exact 100 euro minder dan de eerste achtervolger: Limburg. Wellicht is er daar meer industrie waar werknemers terechtkunnen. Als je het voor ons land bekijkt, staan we qua mediaanloon voor arbeiders op de zesde plek, voor bedienden op de derde stek. In Wallonië zijn de cijfers overigens beduidend slechter dan in Vlaanderen.

Lonen stijgen

Door de automatische indexering zien werkgevers zich het laatste jaar geconfronteerd met een veel snellere stijging van de lonen. Om het concreet te maken met een cijfervoorbeeld: stel dat je het mediaanbedrag verdient, dan zag je je loon de voorbije jaren gemiddeld stijgen met de volgende bedragen in Vlaanderen: het ging vooruit met 66 euro bruto in 2018; met 80 euro in 2019; met 30 euro in 2020; met 45 euro in 2021 en in de eerste drie maanden van 2022 nog eens met 109 euro (telkens brutobedragen).

Veel werkgelegenheid

Aan werkgelegenheid overigens geen gebrek. Recent gaf het Belgische statistiekbureau Statbel nog cijfers vrij over het aantal arbeidskrachten in 2021. Daaruit bleek dat er een duidelijk herstel was na het coronarampjaar 2020. Het aantal werkenden nam tussen 2020 en 2021 toe met 51.000 personen.

De werkgelegenheidsgraad van 20-64-jarigen bedraagt 70,6% in 2021. Om evenwel in 2030 een werkgelegenheidsgraad van 80% te bereiken, moeten er meer dan 600.000 personen extra aan de slag gaan. Zowel de werkgelegenheidsgraad van vrouwen als van 55-64-jarigen bereiken recordhoogtes. In 2021 is 66,8% van de vrouwen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk. In 2000 bedroeg dit percentage 56%. Bij de 55-plussers is de toename van de werkgelegenheidsgraad de laatste twee decennia nog sterker: in 2000 was 26,3% van de 55- tot en met 64-jarigen aan het werk, in 2021 gaat het om 54,5%.