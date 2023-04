West-Vlamingen blijven geloven in Tupperware: “In paasvakantie hebben we zelfs recordverkoop gehaald”

Ondanks de slechtere beurscijfers de afgelopen weken van het bedrijf Tupperware blijven West-Vlamingen geloven in de toekomst van het merk. “Wij merken voorlopig nog niets van de daling van de aandeelhouders. Onze verkoopcijfers blijven goed, want in de paasvakantie hebben we nog records gehaald in de verkoop”, vertelt Lorenzo De Smedt, die de winkel in Oostende beheert en distributeur is voor 420 verkopers in regio Oostende en Evergem.

De afgelopen weken kwam het merk Tupperware, gekend van de keukengadgets en opslagcontainers verschillende keren in het nieuws door hun slechtere beurscijfers. “Het slechte nieuws speelt zich vooral af op hoger niveau bij de aandeelhouders. Wij voelen daar in West-Vlaanderen heel weinig van”, vertelt Lorenzo De Smedt, een van de 13 distributeurs in België voor 420 verkopers in regio Oostende en Evergem en met een winkel in eigen beheer.

“Sommige mensen zijn bang dat we failliet zullen gaan en kopen dus nu nog vlug wat dingen van Tupperware”

“In tegendeel in de paasvakantie hebben we een aantal recordverkopen gezien.” Die goeie verkoop heeft waarschijnlijk wel wat te maken met de media-aandacht. “Slechte reclame is nu eenmaal ook reclame. Sommige mensen vrezen voor het bestaan van Tupperware en willen er nog vlug iets van kopen.”

Sterk merk

Hoe dan ook zorgt het nieuws voor wat ongerustheid bij de verkopers van Tupperware. “Het is nooit leuk om te horen dat jouw bedrijf het slecht doet. Maar we zijn er van overtuigd dat het merk Tupperware niet zal verdwijnen. De aandelen zijn nu langzaamaan opnieuw aan het stijgen na de sterke neergang, dus misschien was het een soort van momentopname. Als het echt nodig is, zal er wel een overname geregeld worden, waardoor de naam niet verdwijnt.”

“Corona was ook niet makkelijk voor ons, maar de cijfers van de verkoop waren nu ook niet zo erg dat we ons zorgen moesten maken”

Tijdens de coronacrisis vielen de Tupperware-parties even stil. “Iedereen moest toen thuis blijven en men begon meer te koken of ging de kasten uit kuisen”, gaat Lorenzo verder. “We gingen toen wel verder online. Ik heb ook heel wat kookvideo’s gemaakt met onze producten. Die terugval viel dus wel mee. Nadien kwamen de feestjes terug moeilijk op gang omdat men het nog niet vertrouwde met corona. Maar het was nu niet in die mate dat we ons zorgen moesten maken over de verkoop.”

Vertrouwen in de naam

“Tupperware is ook een bijzonder sterk merk in Vlaanderen én zeker in West-Vlaanderen. Want de gemiddelde aankopen in onze provincie zijn het hoogste van België. Onze klanten zijn trouw aan ons product. Het is ook een bekende naam geworden op zich, want men noemt ieder mogelijk bewaardoosje een ‘Tupperwarepotje’. Die trouwe klanten hebben ons ook in de coronacrisis rechtgehouden. En wanneer ze er op hoger niveau aan zullen uit geraken, zullen de klanten ons nu ook erdoor sleuren”, besluit Lorenzo.

“Men noemt ieder mogelijk bewaardoosje een ‘Tupperwarepotje’, zo’n bekende naam is het geworden”

Hilde Devinck opende eind vorig jaar nog maar een winkel van Tupperware in Kortrijk. Op de slechte beurscijfers wenste ze niet te reageren. “Dat laat ik over aan de directie, maar wij gaan alleszins door met onze winkel. Over een tweetal weken verhuizen we zelfs naar een nieuwe pop-upwinkel in Steenpoort in Kortrijk, vlakbij het winkelcentrum K.