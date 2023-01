West-Vlamingen betalen gemiddeld 315.000 euro voor een huis, en dat valt eigenlijk best mee

De vastgoedmarkt koelde in het hele land af, maar nergens zoveel als bij ons. Dat blijft uit de Vastgoedbarometer van Notaris.be. In 2022 werden er in West-Vlaanderen 3,4 procent minder woningen verkocht dan het jaar voordien, terwijl de daling van transacties op nationaal niveau beperkt blijft tot 2 procent. Nochtans blijft de prijsstijging van vastgoed in onze provincie relatief beperkt, in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Benieuwd hoeveel een huis gemiddeld kost in jouw gemeente? Check het op onze kaart.

Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: “De daling van de activiteit is te wijten aan een cocktail van stijgende rentevoeten, forse energieprijzen, de inflatie en de oorlog in Oekraïne.”

Beperkte prijsstijging

In 2022 telde de gemiddelde West-Vlaamse koper 314.967 euro neer voor een huis. Dat is 6,9 procent meer dan in 2021. Op Vlaams Brabant na is dat de laagste prijsstijging. Ook op lange termijn doen we het niet slecht: in vijf jaar tijd zijn onze huizen ‘slechts’ 22,5 procent duurder geworden, dat is een stuk lager dan alle andere Vlaamse provincies.

Voor een appartement betaal je tegenwoordig zo’n 283.847 euro, daarmee zijn we de enige provincie waar de gemiddelde prijs het afgelopen jaar is gedaald (met 1,5 procent). Vooral de nieuwbouwappartementen hebben een serieuze duw gekregen, daar wordt een prijsdaling van 5,5 procent opgetekend. (lees verder onder de tabel)

Appartementen zijn nochtans in trek: nergens werden er procentueel zoveel appartementen gekocht als bij ons, 35 procent van het totaal aantal vastgoedtransacties. In 1 op 5 van de gevallen ging het over een nieuwbouw. Nog een opmerkelijk cijfer is de leeftijd van de gemiddelde koper. Nergens in Vlaanderen is die zo oud als bij ons, namelijk 41 jaar.

Op gemeentelijk vlak zijn er geen grote verrassingen. Zoals steeds moet je aan de Oostkust en in regio Brugge het diepst in de buidel tasten. In de Westhoek kun je dan weer koopjes doen. (lees verder onder de kaart)

Energiezuinig

Verder vertelt de vastgoedbarometer ons dat wie iets koopt, dat ook bewuster doet. Zo blijkt energiezuinigheid steeds hoger op het prioriteitenlijstje van huizenjagers te staan.

“Voor kopers van een eigen woning betekent een goede score minder verbruikskosten, voor investeerders is de meerwaarde en de huurwaarde hoger. In Vlaanderen steeg de gemiddelde prijs van een huis met een A-label in de laatste vijf jaar met +33,2%. Voor een appartement ging het om een stijging met +28,6%.Het is geen verrassing dat uit onze analyse blijkt dat woningen met een goede EPC-score, bijvoorbeeld A of B, sneller in waarde stijgen“, aldus Bart van Opstal.