West-Vlaming wil wereld veroveren met… spaghetti: “Ooit moet Bavet 500 tot 1.000 vestigingen tellen”

Deze week opende op de Zeedijk in Oostende de zeventiende vestiging van Bavet. Amper zes jaar geleden zette Peter Van Praet zijn eerste stapjes als ondernemer in de horecasector, nu lonkt hij stilaan naar het buitenland. “Het ultieme doel is om ooit tussen de 500 en 1.000 Bavet-vestigingen wereldwijd te runnen.”

Het ondernemersverhaal van Oostduinkerkenaar Peter Van Praet (34) leest als een jongensboek. Na zijn studies economie & marketing aan HoGent behaalde hij nog een postgraduaat financieel management aan de KU Leuven, maar zijn eerste werkervaring deed hij in Londen op.

“Ik was er aan de slag als business developer bij een Belgisch kunstgrasbedrijf, maar ontdekte uiteraard ook de wereldstad die Londen is”, legt hij uit. “Overal zag ik er vernieuwende restaurantconcepten en dat zette me aan het denken. Zou dit ook in België kan op slagen hebben?”

De horecawereld was voor Peter geen onbekend terrein. In zijn jeugdjaren haspelde hij tal van studentenjobs in de sector af.

“Mijn jammer genoeg overleden schoonvader Joep Van Almenkerk was dan weer de oprichter van het legendarische restaurant De Mikke in Oostduinkerke. De horeca zat me dus wel al in het bloed. Het leek me de perfecte branche om marketing en ondernemen in te combineren.”

Na heel wat brainstormen kwam het Bavet-concept als winnaar uit de bus. “Allerhande scenario’s zijn begin 2015 op tafel beland”, glimlacht Peter. “Iets met vis, een hamburgerconcept…”

Internationaal vermarkten

“Ik wilde evenwel iets futureproof: laagdrempelig en een product waarmee we ook op de trend van minder vlees en vegan konden inspelen. Plus: het moest internationaal vermarkt kunnen worden. Spaghetti, dus.”

Op 8 oktober 2015 opende in Gent het allereerste Bavet-restaurant. “In de schaduw van Kinepolis knapten we een oud café helemaal op. Het was meteen een schot in de roos. In februari 2016 ging onze tweede vestiging in Gent van start, in september van datzelfde jaar volgde Leuven. Sindsdien is het niet meer gestopt.”

Bij Bavet staat beleving centraal, benadrukt Peter. “Wie Bavet binnenstapt, moet zich hier meteen thuis voelen. We willen een soort tweede huiskamer-accent oproepen. Iedereen is welkom bij ons: jongeren, gezinnen, grootouders die met hun kleinkinderen van een lekkere spaghetti willen smullen…”

Het eerste anderhalf jaar draaide Peter nog gewoon mee in de Bavet-restaurants. “Ik heb alles al gedaan: van mensen serveren over afwassen tot zelf saus maken en spaghettislierten koken”, glundert hij. “De perfecte leerschool, want zo ken je de stiel door en door.”

Eigen productieatelier

Deze week opende in Oostende al de zeventiende vestiging, zelf mensen bedienen is niet meer aan de orde. “Ik hou me bezig met het grotere plaatje”, aldus Peter.

“Het was ook altijd de ambitie om Bavet snel te laten groeien. Zonder de coronacrisis telden we nu waarschijnlijk al twintig zaken, een cijfer dat we hopelijk tegen eind dit jaar zullen halen.”

Het Bavet-team heeft momenteel 115 medewerkers in de rangen en wil dit jaar op een omzet van 15 miljoen euro afklokken. Vorig jaar was dat nog 11,5 miljoen euro. Het succes is eenvoudig te verklaren, stelt Peter.

“Iederéén houdt van spaghetti, toch? We willen ook niet het zoveelste Italiaans geïnspireerde restaurant zijn. Daar staan we mijlenver van af.”

“We zetten Bavet in de wereld als een op en top Belgisch verhaal, een plek waar je kwaliteit op je bord krijgt en keuze te over hebt. Ook het bierverhaal als Belgische connaisseurs gaan we nog verder uitwerken.”

Al sinds de opstart worden de sauzen eigenhandig bedacht en gemaakt, zij het nu op een iets grotere schaal. “In Veurne hebben we ons eigen productieatelier waar we op jaarbasis tot zevenhonderd ton spaghettisaus maken”, klinkt het trots.

“We houden zelfs de oogst van de tomaten en ajuinen in de gaten om de allerbeste ingrediënten te garanderen. En elke nieuwe variant wordt eerst door mij getest. Naast zaakvoerder ben ik ook concept guardian. Ik bewaak de poorten van Bavet en eet minstens één keer per week in een van onze vestigingen. Het blijft me enorm smaken.”

Sauzen in de winkelrekken

Van de huidige zeventien Bavet-restaurants bevindt er zich eentje buiten onze landsgrenzen: in Maastricht. “We willen eerst nog wat verder groeien in België, maar de ambitie is er om het buitenland te veroveren. Nederland, Frankrijk, Luxemburg, maar waarom ook geen vaste voet aan grond krijgen in landen als Duitsland en Polen? Dit kan overal aanslaan.”

“Wij zien het als onze missie om de Belgische spaghetti op de Europese kaart te zetten. Het ultieme doel is om ooit tussen de 500 en 1.000 Bavet-vestigingen wereldwijd te runnen.”

“We willen ook nog meer op branding inzetten: Bavet moet een volwaardig merk worden. Onze sauzen moeten in de winkelrekken te vinden zijn. Dankzij ons eigen productieatelier moeten we die plannen kunnen realiseren.”

De opening van de Oostendse vestiging voelt voor Peter, als kind van de zee, aan als thuiskomen. “Een toplocatie in een topstad”, omschrijft hij de start.

“Maar allesbehalve een eindpunt. Ik zou het fantastisch vinden om tijdens een familiereis ergens in Europa bij Bavet te kunnen aankloppen voor een lekkere en betaalbare maaltijd. En als ik dan andere klanten hoor zeggen dat het lekker was, zal ik een bijzonder gelukkig man zijn.”