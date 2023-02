West-Vlaming verovert Vlaanderen met wiet waar je niet high van wordt: “We mikken op veertig winkels”

Op 1 maart opent in hartje Leuven de zesde vestiging van Florapoint, een winkelketen die enkel legale cannabisproducten verkoopt. Brein achter het concept is Bruggeling Joeri Perneel (47) en die koestert ambitieuze plannen. “Op termijn willen we veertig filialen in Vlaanderen en Brussel runnen”, zegt hij.

Voor alle duidelijkheid: bij Florapoint zijn enkel producten te vinden met een THC-waarde onder de 0,2 procent. “Psychoactieve stoffen zal je hier nergens aantreffen”, benadrukt Joeri Perneel.

De Bruggeling is zaakvoerder van NexGen, het bedrijf achter een pak Belgische cannabismerken als Pure CBD, Jane’s Garden en Edel Weeds en opende in mei 2021 zijn eerste retailpunt: Florapoint in Antwerpen. Daarvan heeft hij 70 procent van de aandelen in handen.

“We ontvangen alle lagen van de bevolking, van arbeider tot bankdirecteur”

“Al kwam ik heel toevallig met de sector in contact”, legt hij uit. “Ik heb een verleden in de horeca- en tabak- en sales-outsourcingwereld, maar in 2019 werd ik via mijn boekhouder met iemand in contact gebracht die legale cannabisproducten verdeelde. Ik wimpelde het gesprek eerst af, want die wereld was me volledig vreemd.”

“Alleen veranderde in april 2019 de wetgeving in ons land waarbij alle producten met minder dan 0,2 THC legaal werden. Dat deed me besluiten om de sprong toch te wagen.”

Olievlek dijt uit

Joeri startte als verdeler van tal van CBD-producten: rookwaren, oliën, accessoires… “Voor ik het wist, leverden we aan 2 à 3.000 winkels in België”, vervolgt hij. “Zo kwam ik ook bij Florapoint in Antwerpen over de vloer, een echte CBD-speciaalzaak. Toen ik hoorde dat die over te nemen stond, heb ik niet geaarzeld. We hebben de plek volledig gerebrand en we waren vertrokken. Het was meteen een succes.”

Een kleine twee jaar later ziet Joeri zijn Florapoint-olievlek alleen maar uitdijen. Na Antwerpen volgden vestigingen in Deurne, Mechelen, Brussel en Gent, nu moet ook Leuven voor de bijl gaan. “Het loopt inderdaad goed”, glimlacht hij.

© JOKE COUVREUR

“We bieden overal een breed gamma legale cannabisproducten aan. Verdampers in alle maten en vormen, zaken voor de wellness- en gezondheidssfeer… En elk filiaal is met een baristabar uitgerust. Het is dus niet zomaar een winkel, wel een totaalervaring waar het goed chillen is.”

Van 18 tot 78

Joeri ziet twee soorten klanten over de vloer komen. “Mensen die echt voor de rookwaren komen, maar we hebben ook veel klanten die onze producten aanschaffen door de heilzame effecten voor het lichaam. CBD is goed tegen stress, pijn, spasmen… Epilepsie- en fibromyalgiepatiënten bijvoorbeeld kloppen regelmatig bij ons aan. En we krijgen letterlijk alle lagen van de bevolking over de vloer: van 18 tot 78, van arbeider tot bankdirecteur.”

Af en toe krijgt Joeri nog met vooroordelen te maken. “CBD en THC worden jammer genoeg nog al te vaak met elkaar verward. Terwijl wij eigenlijk de legale variant aanbieden en op een goeie manier in de markt zetten.”

“Al merk ik dat de perceptie de laatste drie jaar ten goede veranderd is. De destigmatisatie is volop ingezet. Meer nog: ik ben ervan overtuigd dat in 2025 of 2026 ook THC gelegaliseerd zal worden. De kentering is ingezet.”

“Onlangs kreeg ik nog van een klant te horen dat we zijn leven hadden gered. De man was alcoholist, maar stapte op een blauwe maandag een van onze filialen binnen. Sinds hij CBD ontdekt heeft, heeft hij alcohol afgezworen en komt hij op een veel gezondere manier tot rust. Ook thuisverpleegkundigen komen hier langs. Dat zegt toch genoeg?”

Plek in elke centrumstad

Dat Florapoint op minder dan twee jaar tijd al zes winkels telt, is volgens Joeri Perneel een bewijs dat de markt klaar is voor dergelijke producten. “Al had ik aanvankelijk zelf nooit durven dromen dat het zo snel zou gaan.”

De komende jaren wil Joeri nog een tandje bij steken. “Ik ben er rotsvast van overtuigd dat er in elke centrumstad ruimte is voor een speciaalzaak als Florapoint. We mikken op een veertigtal winkels in Vlaanderen en Brussel. Momenteel zijn we ook in West-Vlaanderen naar geschikte locaties op zoek. Brugge, Roeselare, Kortrijk, Oostende… Nu hebben we bij Bfunky in De Panne al een shop in shop-concept.”

Vorig jaar noteerde NexGen, de groep achter Florapoint, een omzet van vier miljoen euro. “Dit jaar mikken we op 5 miljoen. Daarvoor rekenen we ook op de verdere uitbouw van onze winkels.” Zelf is Joeri ook gewonnen voor de producten die hij aan de man brengt. “Ik gebruik de oliën. De cannabisbloem zelf gebruik ik niet, want roken doe ik niet. Ik hou het liever bij een CBD-vape, mijn gezonde verslaving.”