West-Vlaanderen blijft meest ondernemende provincie: twintig procent van alle zelfstandigen bij ons te vinden

Vorig jaar hebben 11.816 West-Vlamingen de stap naar een zelfstandige zaak gezet. 2,1 procent minder dan in 2022, maar onze provincie blijft nog steeds goed voor 20 procent van alle Vlaamse zelfstandigen.

In 2023 mocht West-Vlaanderen net geen 12.000 nieuwe zelfstandigen verwelkomen. 2,1 procent minder dan een jaar eerder, terwijl in de andere Vlaamse provincies opnieuw een groei op te tekenen is. Ondanks de lichte daling, blijven we de meest ondernemende provincie van Vlaanderen. Twintig procent van alle Vlaamse zelfstandigen is bij ons actief, 1,7 procent meer dan in 2022.

Dat blijkt uit cijfers van het Sociaal Verzekeringsfonds Acerta, op basis van de meest recente cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

Jongste starters

Het aantal vrije beroepers – denk aan (tand)artsen, accountants, consultants… – neemt dan weer wél toe. Niet alleen vormen ze de grootste groep onder de starters – 3.799 – hun aantal stijgt ook nog eens met 5,8 procent tegenover 2022.

Twee sectoren die het een pak minder goed doen, zijn de bouwsector (minus 5,8 procent) en de nijverheid/ambachten. Daar gingen 11,8 procent minder West-Vlamingen op zelfstandige basis van start. Respectievelijk gaat het om 1.988 en 1.406 West-Vlamingen die er hun eigen ondernemingen hebben opgestart.

De gemiddelde leeftijd van de West-Vlaming die op eigen benen wil staan, bedraagt 35 jaar en 4 maanden. Daarmee scoren we iets jonger dan de gemiddelde Vlaamse starter. Het aandeel mannen blijft met 60,2 procent nog steeds ruimschoots het grootst.

Vrijheid

Koenraad De Lathouwer, regiomanager Starters en Zelfstandigen bij Acerta, ziet een duidelijke verklaring waarom het statuut van zelfstandige het zo goed blijft doen. “Dit heeft ongetwijfeld ook te maken met het feit dat het sociale vangnet voor zelfstandigen steeds meer aansluit bij dat van de loontrekkende.”

“Tegelijk biedt het statuut ook een zekere vrijheid die de werknemer niet heeft. Sommige opleidingen zullen eerder dan andere naar een carrière als zelfstandige leiden. Denk aan arts, advocaat of notaris. Maar je kan uiteraard uit heel wat verschillende beroepen kiezen om als zelfstandige te starten.”