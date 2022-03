West-Vlaamse technologiegigant wil meer vrouwen op de vloer: “Binnen drie jaar evolueren naar dertig procent”

Meer vrouwen aan het werk zetten in de ICT-sector. Dat is de grote missie van Skyline Communications. De Izegemse topspeler heeft op 350 krachten nu slechts 14 procent dames in dienst, goed voor amper vijftig vrouwelijke werknemers. Dat cijfer moet de komende jaren fors de hoogte in, zegt medezaakvoerder Frederik Vandenberghe. “Binnen drie jaar willen we naar dertig procent evolueren”, stelt hij.

Skyline Communications is een absolute topper binnen de ICT-wereld. Het bedrijf zag in 1986 het levenslicht en groeide uit een van dé referenties wanneer het gaat over het ontwikkelen van technologische ecosystemen die wereldwijde communicatie moeten faciliteren.

Onder hun klanten zien we kleppers als Telenet, Proximus en VRT, maar ook op internationaal vlak is Skyline Communications een begrip. Onder andere MTV en het International Space Station maken gebruik van de Izegemnaren.

“We werken trouwens mee aan OneWeb, een project waarbij een constellatie van meer dan vijfhonderd satellieten wereldwijd iedereen toegang tot het internet moet verschaffen”, duidt Frederik Vandenberghe (46). Hij leidt het bedrijf, dat zijn vader Leo destijds oprichtte, samen met broers Ben (48) en Bert (42).

Skyline is actief in meer dan 125 landen en heeft naast de hoofdzetel in Izegem nog twee kantoren in Portugal en een vestiging in Miami en Singapore. Wereldwijd zijn nog eens enkele tientallen agents aan de slag. Alles samen goed voor om en bij de 350 werknemers, waarvan 14 procent vrouwen. En dat aantal moet omhoog, vindt het bedrijf.

Op jobbeurzen zien we vrijwel enkel mannen opdagen, dat moet veranderen

“De technologiesector is sinds jaar en dag een mannenwereld”, klinkt het. “Dat blijkt ook uit de cijfers van de Europese Unie die aantonen dat de ICT-sector slechts voor 17 procent uit vrouwelijke werkkrachten bestaat. Daar willen wij, beginnend bij onszelf, verandering in brengen en het eenzijdige beeld van onze sector veranderen.”

Mannelijke sector

Het West-Vlaamse technologiebedrijf nam daarvoor Rise onder de arm, een non-profitorganisatie die zich inzet voor genderdiversiteit in de techwereld.

“Via mentorprogramma’s en netwerksessies ondersteunen ze vrouwen zodat ze zich beter thuis voelen in een sector die momenteel nog wordt gedomineerd door mannen. Rise heeft al heel wat vooruitgang geboekt in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en grote delen van Azië”, vervolgt Frederik.

“Je merkt dat de zogenaamde Big Tech-bedrijven in die landen het aanzienlijk beter doen op vlak van genderdiversiteit. Ze willen nu ook vrouwen beter gaan vertegenwoordigen in Europa en daarvoor zijn wij een ideale partner.”

“Als internationaal technologiebedrijf met medewerkers over de hele wereld dragen wij een grote verantwoordelijkheid om actief mee te werken aan genderdiversiteit. De technologiesector hinkt achterop en dat heeft veel te maken met het beeld van de sector: door het tekort aan vrouwelijke rolmodellen zijn vrouwen minder gemotiveerd om ICT-opleidingen te volgen en dus ook om een job te zoeken in onze sector.”

“Dat merken we ook op elke jobbeurs, waar we een vrijwel volledig mannelijk landschap voor ons krijgen. Onlangs kwam hier nog een groep studenten op bezoek. Het ging om 35 jongeren, onder wie amper één vrouw. Een duidelijker signaal dat er dringend actie nodig is, konden we niet krijgen.”

Skyline is ook overtuigd van de meerwaarde die dames bieden. “Je krijgt een andere kijk op bepaalde zaken en tegelijk kan een meer vrouwelijk team helpen om de war for talent aan te gaan. De IT-wereld is sowieso een interessante sector: goed betaald, creatief en uitdagend. De ICT-sector heeft heel wat troeven te bieden voor zowel mannen en vrouwen.”

Skyline Communications wil in eerste instantie het eenzijdig mannelijk beeld van de job aanpakken. “Onze samenwerking met Rise is een eerste stap in de goede richting, maar ook als bedrijf willen we een verschil maken. Een van onze recente initiatieven is onze nieuwe rekruteringscampagne waar we de focus vooral leggen op de diversiteit binnen onze organisatie.”

“We hebben momenteel wereldwijd een vijftigtal vacatures die we willen invullen. Die zouden we graag grotendeels door vrouwen ingevuld zien. In een ideale wereld zelfs volledig, al beseffen we ook dat dit voorlopig nog een utopie is.”

Kidskampjes, carwash,…

Skyline zet nu al fors in op een goed evenwicht tussen werk en privé. “We proberen onze mensen zoveel mogelijk te ontlasten. Zo komt er op vrijdag een carwashdienst op het bedrijf langs en we hebben ook een eigen strijkdienst. Ons team kan op de werkvloer via een traiteur ook warme gerechten bestellen om ‘s avonds mee te nemen naar huis en tijdens schoolvakanties organiseren we Skyline Kidskampjes.”

“We doen er alles aan om ons team zo comfortabel mogelijk aan de slag te laten gaan. Nog een voorbeeld: onze Amerikaanse collega’s krijgen drie maanden zwangerschapsverlof, terwijl dat voor hen helemaal geen evidentie is. Meer genderdiversiteit past perfect bij een inclusieve werkomgeving waar iedereen welkom is, ongeacht leeftijd, afkomst en religie. Als internationale speler zien we graag de wereld weerspiegeld op de werkvloer.”

Binnen een drietal jaar hopen ze bij Skyline Communications dat de payroll voor dertig procent uit vrouwen zal bestaan. “Dat zou al erg mooi zijn. Daarnaast willen we ook met hogescholen en universiteiten de dialoog aangaan om de opleidingen voor vrouwen aantrekkelijker te maken. Want dat is de basis van deze hele mentaliteitswijziging.”

Info: skyline.be/jobs