West-Vlaamse ondernemer wil met Las Vegan Europa veroveren: “Veganistische frietsauzen zijn de toekomst”

Met zijn vegan frietsauzen alle frituren van België inpalmen en daarna de pijlen op Europa richten, dat is de missie van Mathieu Baert. De jonge Ingelmunsterse ondernemer blies in november vorig jaar Las Vegan in het leven en wil met twaalf verrukkelijke sausjes voor een meer duurzame eetcultuur zorgen. “Ik wil dé referentie worden op het vlak van veganistische sauzen.”

Toen Mathieu Baert (28) aan de KU Leuven toegepaste economische wetenschappen studeerde, was zijn bijnaam onder zijn medestudenten Bicky. “Dankzij mijn vele, al dan niet nachtelijke, bezoekjes aan frituren in het Leuvense”, glimlacht hij.

“Ergens stond het toen al in de sterren geschreven dat ik ooit in de voedingssector aan de slag zou gaan.”

Toch koos de Ingelmunsternaar eerst voor een carrière in de financiële wereld. Bij het consultancybedrijf Deloitte begeleidde Mathieu fusies en overnames bij kmo’s, “maar ik had nood aan een grotere uitdaging. Toen een klein sauzenbedrijfje te koop kwam, ging bij mij een lichtje branden.”

Sjakie in de chocoladefabriek

Mathieu ging op zoek naar hoe het sauzenbedrijf van de toekomst er zou uitzien. “Ik heb toen tal van voedingsbeurzen afgeschuimd en voelde me er als Sjakie in de chocoladefabriek van Willy Wonka”, glundert hij. “Al die enthousiaste, jonge ondernemers die hun nieuwe producten en smaken aanprezen: dat wilde ik ook.”

“Mijn bijnaam vroeger was ‘Bicky’. Het was dus ergens voorbestemd dat ik in de voedingssector aan de slag zou gaan”

Na een gesprek met de voormalige sauzenfabrikant Yves Vleminckx ging de bal definitief aan het rollen. “Hij adviseerde me om voluit voor het plantaardige verhaal te kiezen. Zonder melk of eieren dus. Zo ontstond het basisidee voor Las Vegan. De toekomst is veganistisch en duurzaam, daar wilde ik op inspelen. Zelf ben ik niet veganistisch, maar ik ben me wel bewust van het feit dat we collectief minder vlees moeten consumeren.”

Na twee jaar ontwikkelen, testen en studies kon Mathieu zijn basisgamma lanceren. “Dat gebeurde in samenwerking met Quomak, een Leuvens onderzoeksbureau. In november 2021 was het zover: Las Vegan kon aan zijn veroveringstocht beginnen.”

Op vandaag heeft Mathieu zes standaardsmaken geveganiseerd: mayonaise, cocktail, tartaar, ketchup, samourai en andalouse. “Daarnaast bied ik ook evenveel iets meer uit het pak springende smaakmakers aan: de Hot Onion, Roasted!, Mavocado, Ketchy Cola, Mr Cheezy en Ruby. Aan die laatste heb ik bijvoorbeeld roze peper toegevoegd, goed voor een smaaksensatie die je niet overal zal terugvinden.”

Olievlek uitbreiden

Een half jaar na de start liggen de Las Vegan-sausjes al in een zestigtal frituren in Vlaanderen, maar daar stopt de ambitie niet. “Een van de allereerste plekken waar je onze knijpzakjes van 90 milliliter kon vinden, was De Blauwe Frituur in Kortrijk”, gaat Mathieu verder. “Gaandeweg wil ik de olievlek uitbreiden en in alle frituren van ons land te vinden zijn.”

Ondertussen is ook een uitgebouwde webshop online. “Veel mensen willen de sausen ook thuis gebruiken, zo speel ik op die vraag in. Voorlopig beperk ik me nog tot de kleine verpakkingen, maar tegen eind dit jaar moet ook de XL-versie een feit zijn: knijpflessen van 900 milliliter.”

“De 90 milliliter is dan weer ideaal om frituristen te overtuigen: ze hoeven geen grote verpakkingen in huis te halen en over datum dreigen te gaan indien de vraag niet hoog genoeg is. Én ze zijn ecologisch. Dankzij het schroefdopje kan je het pakje afsluiten en de rest een volgende keer gebruiken. Binnen drie jaar wil ik bovendien een honderd procent recycleerbare verpakking gebruiken.”

Glutenvrij

Met Las Vegan wil Mathieu Baert een zo groot mogelijk publiek bereiken. “De sausjes zijn niet alleen volledig plantaardig, ze zijn ook glutenvrij en erg laag in lactose. Met de hippe look & feel benadrukken we ook dat we er voor iedereen zijn. Voor het verpakken werk ik trouwens samen met het maatwerkbedrijf Footstep uit Brugge, want ook het sociale aspect is belangrijk.”

De productie heeft Mathieu voorlopig nog zelf in handen, maar deze zomer moet die verhuizen naar het voedingsbedrijf Coertjens International in Brecht. “Zo zal ik zelf meer tijd en ruimte hebben om me met het grotere plaatje bezig te houden en Las Vegan bekender te maken. Ik kijk immers ook naar het buitenland.”

“In Breda is al één frituur overstag gegaan, maar de mogelijkheden zijn erg groot. Ik ben de eerste West-Europese sauzenproducent wiens volledige gamma het label van de European Vegan Union mag gebruiken én ik kan terugvallen op onze Belgische achtergrond als een van dé gastronomische toplanden van de wereld.”

“Het ultieme doel is om op Europees, en waarom niet mondiaal, vlak dé referentie te worden als het over vegan sauzen gaat. En waarom in een latere fase het gamma niet uitbreiden met eigen vegan snacks? Tegelijk wil ik organisch groeien en lokaal verankerd blijven. Stap voor stap, met beide voeten stevig in de West-Vlaamse grond.”