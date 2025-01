West-Vlaamse frietreus Agristo blijft groeien: “Meer productiecapaciteit in Europa en eerste fabriek in de Verenigde Staten”

Agristo, het aardappelverwerkend bedrijf dat vanuit het Wielsbeekse hoofdkwartier in liefst meer dan 130 landen actief is, breidt verder uit. In Europa gaat de productiecapaciteit verder omhoog, in de Verenigde Staten wordt een eerste productiesite opgericht. Daar is een investering van minstens 450 miljoen euro mee gemoeid.

Agristo heeft er een boerenjaar opzitten. In 2023 boekte het een nettowinst van 210 miljoen euro – bijna drie keer zoveel in vergelijking met een jaar eerder – en klokte het af op een omzet van liefst 1,27 miljard euro. Daarmee is het de vijfde grootste aardappelverwerker ter wereld.

“Deze snelle groei willen we verder bestendigen”, klinkt het bij Ward Claerbout, legal & external affair director bij Agristo. “We hebben de ambitie om onze positie te versterken door te groeien op de Europese markt en tegelijkertijd onze internationale aanwezigheid uit te breiden.”

De focus ligt op het verhogen van de Europese productiecapaciteit, om zo te voldoen aan de groeiende Europese vraag. “De uitbreiding van onze productiesite in Wielsbeke is al in volle gang, maar ook in het Franse Escaudoeuvres werkten we hard aan de voorbereidingen voor een nieuwe site.”

Productiesite in North Dakota

Buiten Europa is Agristo al actief in India, met de bouw van een fabriek in het noordelijke district Bijnor. “Ook in de Verenigde Staten hebben we ons marktaandeel in het private label-segment flink vergroot. We werkten recent samen met Amerikaanse boeren om aardappelvariëteiten te testen.”

“Daarom kiezen we nu voor Grand Forks in de staat North Dakota om onze eerste productiesite in de States op te starten. Die beslissing is gebaseerd op het uitgebreide landbouwareaal en de rijke ervaring in de aardappelteelt in deze regio.”

Agristo plant de opstart van de nieuwe productiesite in 2028, goed voor een investering van minstens 450 miljoen dollar, in een eerste fase.

Agristo produceert jaarlijks 900.000 ton aardappelproducten en heeft ruim 1.500 werknemers in dienst, verdeeld over België, Nederland en India.