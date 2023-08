West-Vlaamse broers geven 1.700 jaar oude olijfbomen nieuwe thuis: “Het zijn levende kunstwerken”

Het jonge bedrijf Palm3-4you uit Lo-Reninge krijgt volgende week een bijzondere levering. Broers Hans en Davy Verschelde importeren mediterrane bomen en laten nu twee olijfbomen van bijna tweeduizend jaar oud overkomen. “Die stonden op een Romeinse begraafplaats in Spanje, maar krijgen nu een nieuwe thuis in West-Vlaanderen”, klinkt het trots.

Palm3-4you zag in september het levenslicht onder impuls van Hans (43) en Davy (38) Verschelde, die de steun krijgen van medezaakvoerder Shana Lattre. “Wij importeren alle mogelijke mediterraanse bomen, met de focus op grotere palm- en olijfbomen”, leggen de broers uit.

De twee waren jarenlang actief als tuinaanlegger en daar kiemde het zaadje om een eigen importhandel op te starten. “We kregen regelmatig de vraag van klanten om bomen en gewassen uit het Middellandse Zeegebied aan te planten en dat deed bij ons een lichtje branden. Zo is Palm3-4you ontstaan.”

Kwekerijen

Al ging daar flink wat voorbereidingswerk aan vooraf. “Voor we officieel van start gingen, waren we al een zestal jaar bezig om alles aan ons verhaal te doen kloppen. Zo gingen we bijvoorbeeld op zoek naar gereputeerde kwekerijen. Elke boom die we verkopen, hebben we ter plekke gezien.”

“Grote exemplaren kosten tussen de 5.000 en 50.000 euro. Maar voor die prijs heb je wel een levend kunstwerk”

Alle bomen die Palm3-4you aan de man of vrouw brengt, zijn vanuit Spanje afkomstig. “Die komen uit alle regio’s van het land, maar worden bij de kwekerijen in Alicante ondergebracht. Van daaruit worden ze naar België getransporteerd.” Dat gebeurt telkens met aangepast vervoer, “waarbij we niks aan het toeval overlaten. We willen dat onze bomen in de best mogelijke conditie Lo-Reninge bereiken.”

Grilliger is beter

De specialiteit van Hans en Davy is vooral te vinden bij de zogenaamde millenials: bomen die meer dan duizend jaar oud zijn. “En die zijn ook altijd vrij groot: tot zestien meter hoog en 6.000 kilo zwaar. Wij hanteren enkele strenge selectiecriteria: de staat van de stam is erg belangrijk, we checken grondig op vochtige plekken, het bladerdek moet in topvorm zijn en hoe grilliger en karaktervoller een boom is, hoe beter. Dat is een bewijs van een respectabele leeftijd.”

De bomen die Palm3-4you importeert, zijn ook bestand tegen het grillige Belgische weer. “Ze zijn vorstbestendig tot achttien graden onder het vriespunt en kunnen dus tegen een stootje”, benadrukken de broers.

© JOKE COUVREUR

Het klantenbestand ziet er erg gevarieerd uit. “Aannemers kloppen bij ons aan, maar ook tuinarchitecten en -aanleggers, webshops… Ook particulieren zijn bij ons welkom, maar we hanteren één gouden regel. Bij grotere bomen geven we altijd advies op maat. Dan gaan we vooraf langs om de tuin te bekijken, bepalen we in overleg de goede locatie…”

Hans en Davy staan in voor het aanplanten van de boom, verzorgen de waterhuishouding – drainage en bewatering -, voorzien eventuele elektriciteit… We assisteren de klant van a tot z.” En die bevinden zich lang niet enkel in West-Vlaanderen. “We leveren in heel het land, maar zijn ook actief in het noordelijke deel van Frankrijk. Onze zuiderburen beschouwen we als onze grote groeimarkt.”

Spanwijdte van acht meter

Komende donderdag mogen Hans en Davy twee topexemplaren op hun bedrijf verwelkomen: olijfbomen die om en bij de 1.700 jaar oud zijn. “Ze zijn afkomstig van een Romeinse begraafplaats in Spanje, waar ze het graf van hooggeplaatste krijgsheren sierden”, leggen Hans en Davy uit.

“Het zijn wellicht de oudste ingevoerde olijfbomen van België. Eén boom blijft nog even bij ons en zullen we als uithangbord gebruiken, de andere is al verkocht. Dit is het resultaat van een jaar keihard werk en een goeie reputatie. In totaal mogen we twaalf olea europaea fargas, zoals de variant heet, verkopen. We hebben het exclusiviteitsrecht voor België en Nederland verworven.”

De twee olijfbomen zijn net geen vier meter hoog en hebben een spanwijdte van acht meter. “Om ze te lossen, is een 21 ton-kraan nodig.”

De prijs per boom draait rond de 34.000 euro. “Maar daarvoor zet je een levend kunstobject in de tuin”, argumenteren de broers. “Veel mensen beschouwen het ook als een investering, iets wat ze ook aan latere generaties kunnen doorgeven. We hebben trouwens bomen voor alle budgetten. Onze kleinste exemplaren starten vanaf 100 euro, de grote schommelen tussen de 5.000 en 50.000 euro. Elke boom die we een thuis geven, beschouwen we als een van onze kindjes. Elke keer we eentje in een tuin zien prijken, glimmen we van trots.”