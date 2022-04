West-Vlaamse biologische shampooproducent levert twee ton verzorgingsproducten aan Oekraïne en koestert hoge ambities: “We willen onze onderneming zo snel mogelijk verdubbelen”

Liefst 2.000 kilo aan shampoo en douchegel wil Hairborist aan de Oekraïense vluchtelingen doneren. Het Meulebeekse bedrijf wil de oorlogsslachtoffers zo een hart onder de riem steken. Frédéric Bodaert en echtgenote Bernadette De Coster bedenken én produceren al sinds 1995 duurzame verzorgingsproducten en bruisen van de energie. “We willen onze onderneming zo snel mogelijk verdubbelen, zowel in oppervlakte als op productieniveau.”

Wat Hairborist voor de Oekraïense vluchtelingen doet, is bijzonder nobel. Samen met hun personeelsleden – zo’n veertig mensen sterk – produceerden zaakvoerders Frédéric Bodaert en echtgenote Bernadette De Coster twee ton duurzame shampoo en douchegel – goed voor 8.000 flessen.

Het vullen van die flessen gebeurde dan weer door een pak vrijwilligers die het bedrijf onder hun klanten – Belgische kappers – vond.

De volledige lading is ondertussen vertrokken naar de Oekraïense ambassade in Brussel, waar alle hulpgoederen verzameld en geïnventariseerd worden. Van daaruit zullen de Meulebeekse verzorgingsproducten naar de getroffen gebieden vertrekken.

Wat wij doen, is nog een echte ambacht

De actie past volledig in de visie van Hairborist, stelt de van Waterloo afkomstige Frédéric. Hij legde destijds de kiem van het bedrijf. “Ik kamp zelf met psoriasis (een huidziekte, red.) en ben allergisch aan alle gangbare shampoos en douchegels”, legt hij uit.

“Geen enkel merk leek geschikt voor mij. Ik bleef maar verder zoeken en vond geen oplossing. Tot ik op een dag besloot me te gaan verdiepen in aromatherapie. Met die kennis op zak probeerde ik zelf producten te maken, puur voor eigen gebruik.”

“In onze keuken ging ik zelf aan de slag en ontwikkelde ik sulfaatvrije versies. Toen ik een goed recept te pakken had en daar in mijn omgeving over sprak, bleek dat ik allesbehalve de enige was die met die problematiek kampte. Dat zette me aan het denken.”

pH-neutraal

Vrienden en familie vroegen Frédéric om ook voor hen een product samen te stellen en zo ging de bal aan het rollen. “Hairborist was geboren. Stap voor stap, product per product. Onze filosofie is al die jaren dezelfde gebleven: producten maken die gezond zijn voor iedereen: zowel voor mens, dier als milieu.”

© Wouter Meeus

Hairborist staat vandaag voor honderd procent duurzame verzorgingsproducten. “Petrochemie komt er bij ons niet aan te pas”, benadrukt Frédéric. “We doen ook alles zelf: onderzoek en ontwikkeling, de productie, het verpakken… Wat van bij ons komt, is een volledig gesloten verhaal.”

Door enkel natuurlijke en biologische ingrediënten te gebruiken, is de pH-waarde neutraal. “Hierdoor is het zeer zacht voor haar en huid, wat het geschikt maakt voor alle mogelijke doelgroepen: jong, oud, al dan niet allergisch… Iedereen kan het dus gebruiken. Ouders hoeven zich absoluut geen zorgen te maken over de samenstelling, het is compleet veilig én gezond voor het hele gezin.”

1.000 kappers

De afzetmarkt bevindt zich haast uitsluitend bij kapperszaken. “We hebben meer dan duizend klanten in portefeuille. België en Frankrijk zijn onze grootste afzetmarkten, maar ook in landen als Zwitserland, Portugal, Nederland en zelfs Tahiti in Frans-Polynesië staan we op de kaart.”

De komende jaren moet Hairborist ook de rest van Europa veroveren. “Daarvoor hebben we een pak troeven in handen”, klinkt het.

“Ons duurzaam karakter staat uiteraard bovenaan, maar we bieden ook een compleet gamma aan. Naast shampoo en douchegel maken we onder andere ook conditioners,verzorgende oliën, haarmaskers en afwerkingsproducten. En we ontwikkelden ook een volledig natuurlijke haarkleuring, die bestaat louter uit plantenpoeder en water. Ons doel is om zo ecologisch mogelijk te werken. Wat wij doen, is nog een echte ambacht.”

400.000 kilo per jaar

Sinds vier jaar huist Hairborist op de huidige site in Meulebeke, maar daar stoot het stilaan tegen het plafond aan. “We hebben plannen om ons pand in oppervlakte te verdubbelen”, stelt Frédéric.

“Van 2.000 naar 4.000 vierkante meter. Dat moet ons de mogelijkheid bieden om meer volume te produceren en ons proces te automatiseren. Daarvoor bedenken we zelf twee volledig op maat gemaakte robots die een deel van het werk kunnen overnemen.Zo willen we onze producten efficiënter en met een hart voor het milieu op de markt brengen.”

Op vandaag is Hairborist goed voor 8 ton producten per week. “Omgerekend is dat 400.000 kilo per jaar. Ook dat cijfer willen we op termijn verdubbelen. Op die manier willen we zoveel mogelijk mensen van onze duurzame lijn laten genieten. Voor zichzelf, maar ook voor de planeet.”