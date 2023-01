West-Vlaamse autohandelaar wil nu ook Frankrijk veroveren: Dex plant op termijn vijftig vestigingen bij onze zuiderburen

Net na Nieuwjaar opende Dex, de als kool groeiende West-Vlaamse keten van nieuwe en jonge tweedehandsauto’s, zijn eerste vestiging over onze landsgrenzen. Vanuit het Noord-Franse Douai wil zaakvoerder en oprichter Joost Huys zijn succesformule bij onze zuiderburen herhalen. “Dit is pas onze eerste vlag die we neerpoten”, klinkt het ambitieus. “Binnen drie jaar willen we vijftien Dex-vestigingen in Frankrijk. Op termijn moeten dat er vijftig worden.”

Dit weekend gaat in Brussel het honderdste Autosalon van start, maar om topwagens aan de scherpste prijzen op de kop te tikken, hoef je heus niet naar onze hoofdstad af te reizen. Wie in een van de intussen zeventien vestigingen van Dex langsgaat, krijgt een catalogus van liefst duizend nieuwe en jonge tweedehandswagens op voorraad voorgeschoteld: voor autoliefhebbers een klein paradijsje.

Het geesteskind van Joost Huys (51) mag dit jaar achttien kaarsjes uitblazen en is de kinderschoenen stilaan helemaal ontgroeid. De oprichter ontvangt ons in zijn kantoor van het Dex-hoofdkwartier in Hooglede, pal op de grens met Roeselare, waar het verhaal van start ging. De man begon zijn carrière in de Brugse Ford-garage Canada, die zijn grootvader na de Tweede Wereldoorlog oprichtte. “Ik ben al mijn hele leven gebeten door de auto-industrie”, legt Joost uit. “Er loopt zonder twijfel motorolie door mijn aderen.”

Gestage groei

In 2005 verkocht hij de familiegarage. “Het gamma werd me te eng”, duidt hij. “Ik wilde meer merken kunnen verdelen en mijn actieradius uitbreiden.”

Enter Dex. “Tijdens een motorritje stootte ik op een braakliggend terrein in het hart van West-Vlaanderen, ideaal om mijn plannen uit te rollen. Strategisch in het midden van onze provincie, want die wilde ik helemaal kunnen bedienen.”

“Onze West-Vlaamse nuchterheid ligt aan de basis van dit bedrijf”

Achter de merknaam zit geen groot verhaal. “Ik zocht gewoon een kort en krachtige naam die in alle talen goed klinkt.” Tijdens zijn eerste jaar bracht Joost Huys meteen vijfhonderd auto’s aan de man. “Meer dan ik in onze Ford-garage ooit wist te verzetten.”

Dat cijfer groeide ieder jaar gestaag, in 2022 klokte Dex af op om en bij de 4.000 verkochte wagens. De verhouding tussen jonge tweedehandswagens en nieuwe auto’s bedraagt momenteel 70 tegenover 30 procent. “Maar dat cijfer willen we de komende jaren opnieuw in balans brengen, zoals het tot net voor de coronacrisis was.”

Het businessmodel is even eenvoudig als geniaal. “Onze baseline is easy car shopping”, gaat hij verder. “Wij houden het graag simpel: we bieden een scherpe nettoprijs aan en werken enkel vanuit onze voorraad. Wie bij ons een auto koopt, kan daar bij wijze van spreken mee onze garage uitrijden.”

In 2011 opende Huys Dex Tech in Roeselare, waar alle auto’s verkoopklaar gemaakt worden, in 2015 volgde een tweede filiaal in Sint-Niklaas. Nu staat de teller op zestien vestigingen in België en een eerste in Noord-Frankrijk.

Van 12.000 tot 60.000 euro

Zijn auto’s haalt Joost Huys uit alle windstreken van Europa. “Onder andere bij dealergroepen en invoerders die aan het eind van het jaar hun verkoopstargets moeten halen. We spelen ook in op de verschillende Europese fiscale regimes. Daardoor zijn in sommige landen bepaalde merken en modellen minder populair, die nemen wij dan over.”

Bij Dex moet iedereen zijn gading vinden, valt te horen. “Bij ons vind je alle mogelijke middenklassers tot de premiummerken. Voor elk budget hebben we een breed aanbod in huis. We starten aan 12.000 euro, ons plafond ligt ergens rond de 60.000 euro. Zo bieden we een auto voor iedereen.”

Dat Dex zo’n vaart zou lopen, had Joost Huys bij de start in 2005 ook zelf niet durven dromen. “We hebben blijkbaar een succesformule in handen. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden, daarom werken we met franchisenemers. Die zijn eigenaar van de garages, wij staan in voor het leveren van de auto’s, maar verzorgen ook de prijszetting, marketing, merchandise…”

“We doen alles, behalve de verkoop en het onderhoud. Dat laten we over aan de mensen die onze filialen ter plekke runnen, vaak ook bekende gezichten in hun eigen regio. Dat zorgt voor herkenbaarheid en vertrouwen.”

© JOKE COUVREUR

Over waarom iemand bij Dex moet aankloppen, hoeft de zaakvoerder niet lang na te denken. “Bij ons heb je de beste deal beet”, garandeert hij. “Hier vind je de laagste prijs én de auto die je kiest is meteen leverbaar. En dan is er nog onze enorme keuze. We groeperen dertig merken onder één dak en de rotatie van onze voorraad is erg hoog. Een auto verkopen we gemiddeld binnen de 65 dagen.”

Bewust richting buitenland

Nu volgt de stap richting buitenland. “Een erg bewuste”, omschrijft Joost Huys die. “In België hebben we nog enkele blind spots weg te werken – midden dit jaar openen we een nieuwe vestiging in Genk – maar we willen zoveel mogelijk mensen bereiken. Bovendien is ons concept universeel.”

De vestiging in Douai, op een goede honderd kilometer van Hooglede, wordt samen met de Franse Group Verbaere gerund. “Zij hebben twaalf concessies in Noord-Frankrijk en kennen de lokale markt als geen ander. Binnen de drie jaar willen we vijftien vestigingen in Frankrijk, op termijn moeten dat er vijftig zijn.”

“Eigenlijk is het eenvoudig: we willen ons Belgisch verhaal bij onze zuiderburen herhalen en er van Dex een bekende naam in de autowereld maken, net zoals dat hier het geval is. Maar laat ons stap voor stap groeien. Onze West-Vlaamse nuchterheid ligt aan de basis van dit bedrijf, die zullen we nooit uit het oog verliezen.”

Dex klokte in 2022 af op een jaaromzet van 68 miljoen euro en heeft 20 mensen op de payroll. Indirect werken 110 krachten bij Dex. Dit jaar wil het bedrijf 6.000 auto’s verkopen.