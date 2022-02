West-Vlaamse Apotheker richt vizier op Verenigde Staten met voedingssupplementen: “We willen in Europa en de States dé referentie worden”

PharmaNutrics, het geesteskind van de Deerlijkse apotheker Nikolaas Debusschere, zet zijn gestage groei verder. De voedingssupplementenspecialist wil via een eigen filiaal in de staat Illinois de Amerikaanse markt veroveren. “We staan voor enkele erg spannende maanden”, klinkt het.

Het verhaal van PharmaNutrics leest als het betere jongensboek. Nikolaas Debusschere (46) richtte in 2002, samen met zijn echtgenote Heidi Beke, een apotheek in zijn thuisgemeente Deerlijk op, maar hij had toen al een gezonde interesse in alles wat met biologie en biochemie te maken heeft. “Toen we het gamma van onze apotheek aan het samenstellen waren, namen we ook het gamma voedingssupplementen onder de loep”, legt hij uit. “We hadden meteen het gevoel dat wij nóg betere producten op de markt konden brengen. Zo zag PharmaNutrics uiteindelijk in 2014 het levenslicht.”

Samen met enkele partners ging Nikolaas aan de slag. “We wilden het verschil maken door volledig plantaardige en biologische ingrediënten met de hoogste potentie en concentraties te combineren en zelf innovatieve formules te ontwikkelen. Daarbij zijn we allesbehalve over één nacht ijs gegaan, elke stap was belangrijk.”

Ruim vijftig producten

Nikolaas’ doel was om een baanbrekende voedingssupplementenlijn op de markt te brengen die een antwoord kon bieden op elke soort klacht. “Onze producten werken zowel preventief als curatief”, duidt hij. “Dat gaat van eerder eenvoudige zaken als spierpijn, allergieën en vermoeidheid tot ontgiften, stressbehandeling en slaapproblemen.”

Wat wij aanbieden, is perfect complementair met klassieke geneesmiddelen

Een mooi voorbeeld van de aanpak van PharmaNutrics is bijvoorbeeld Curcumix, zegt Nikolaas. “Een product op basis van kurkuma, wierook en zwarte aalbessen en ideaal om spier- en gewrichtspijnen te behandelen. Tijdens de beginjaren was dit een van dé motoren achter ons verhaal en dankzij mond-tot-mondreclame raakten onze producten steeds bekender.”

Acht jaar na de start heeft Nikolaas Debusschere meer dan vijftig verschillende producten in de winkelrekken prijken. “Elk nieuw product ontwikkelen we volledig zelf en het wordt ook uitvoerig getoetst en getest. Eerst bij ons eigen team, daarna in onze apotheek in Deerlijk. Zo kunnen we op een laagdrempelige manier aan marktonderzoek doen en het product verder verbeteren.”

De coronacrisis zorgde voor een boost bij PharmaNutrics. “Wat wij aanbieden, is perfect complementair met de klassieke geneesmiddelen. Zo hebben we enkele producten die een helend effect hebben op de typische covid-19-symptomen.”

Volledig goedgekeurd

Vandaag is PharmaNutrics bij een 120-tal apothekers in Oost- en West-Vlaanderen verkrijgbaar en via de webshop worden ook klanten in de rest van België, Nederland en Frankrijk bediend. Nu maakt het bedrijf, dat tegenwoordig mee geleid wordt door een internationaal team van apothekers, artsen en ondernemers in de gezondheidszorg, de sprong naar de Verenigde Staten. “We zochten aanvankelijk een tweetal investeerders om onze webshop een boost te geven. Op die manier raakte ons verhaal bij een Belgisch-Amerikaanse ondernemer die op zoek was naar een Europese producent van voedingssupplementen. De eerste gesprekken dateren van augustus 2020, begin december vorig jaar konden we het officiële startschot geven.”

De officiële intrede op de Amerikaanse markt kwam er na de goedkeuring van de Food and Drug Administration (FDA), het agentschap van de federale overheid van de Verenigde Staten dat de kwaliteit van het voedsel en de medicijnen in brede zin controleert.

“In het stadje Woodstock in de staat Illinois hebben we een filiaal opgericht dat wordt geleid door ceo Paul Vosters en de West-Vlaamse Ine Ravelingien. Zij was vroeger bij ons in de apotheek aan de slag, maar is nu al zestien jaar apotheker in Texas. Voor PharmaNutrics USA is ze directeur productmanagement en innovatie.”

Mensen helpen

Nikolaas en zijn team staan voor spannende maanden, zegt hij zelf. “Ons doel is om Amerika staat per staat te veroveren en er onze producten bij een breed publiek bekend te maken. We starten met vijf van onze toppers en willen het aanbod gaandeweg uitbreiden. De komende maanden willen we ook werk maken van een uitgekiend marketingplan om PharmaNutrics in de markt te zetten.”

“Op termijn willen we zowel in de States als in Europa dé referentie op vlak van voedingssupplementen worden. Ikzelf krijg bakken energie van mijn werk met medische en apotheekpartners over de hele wereld. Samen bedenken en creëren we unieke formules voor de meest uiteenlopende gezondheidsbehoeften. Een van mijn favoriete onderdelen van mijn werk is rechtstreeks contact maken met klanten die houden van de manier waarop onze producten hen helpen.”

Info: pharmanutrics.be