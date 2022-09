West-Vlaams kippenseparatorvlees gaat de hele wereld rond: Kipco-Damaco uitgeroepen tot Leeuw van de Export

Naar liefst 152 landen overal ter wereld voert Kipco-Damaco kippenseparatorvlees uit, het basisingrediënt waarmee onder andere je favoriete frituursnack of kookworst gemaakt wordt. Liefst 83 procent van de productie vertrekt naar verre oorden, iets wat het bedrijf nu de Leeuw van de Export oplevert. En de honger van het Oostrozebeekse familiebedrijf is allesbehalve gestild. “Volgend jaar willen we vaste voet aan de grond krijgen in Noord-Amerika”, klinkt het. “Dan zijn we op alle continenten, behalve Antarctica, actief.”

Onze planeet telt 196 officieel erkende onafhankelijke staten en in 152 daarvan kan je producten van Kipco-Damaco vinden.

De Oostrozebekenaren leggen zich toe op het produceren van kippenseparatorvlees en leveren bijna overal ter wereld het diepgevroren halffabrikaat in zakken van twintig kilo, waarmee ter plekke allerhande snacks en bereidingen gemaakt kunnen worden.

Het verhaal van het in ons land 56 krachten tellende bedrijf start in 1964, toen Marc Vandaele en zijn vader José een vlasroterij omtoverden tot een kippen- en kalkoenslachterij.

Vandaag is Kipco-Damaco een absolute wereldspeler. Dat ontging ook Flanders Investement & Trade niet, de organisatie achter de Leeuw van de Export. In de categorie bedrijven met meer dan 50 werknemers sleepte de onderneming de award in de wacht.

“Binnen vijf jaar willen we onze omzet nog verdubbelen”

“Daar zijn we bijzonder trots op”, stellen ceo Paul Larmuseau (56) en eigenaars Iris en Bruno Vandaele, de tweede generatie binnen het bedrijf. “We blijven ook zoeken naar nieuwe kansen. Alleen zo blijven we groeien.”

100.000 ton per jaar

Jaarlijks verwerkt Kipco-Damaco 100.000 ton aan kippenseparatorvlees. “We kopen de karkassen aan in eigen land, maar ook in Frankrijk, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In de slachthuizen zijn de filets en kippenbillen al verwijderd, maar het vlees op de karkassen halen wij er in onze vestigingen in Oostrozebeke en Dendermonde en productiesites in Frankrijk en Polen op een industriële en efficiënte manier van”, vertelt het trio.

Het bedrijf werkt ook zo duurzaam mogelijk. “Ons doel is dat er zo weinig mogelijk uit de pluimveeproductie verloren gaat. Via gepatenteerde productieprocessen halen we de proteïnes uit veren om te gebruiken als componenten voor dierenvoer, in de aquacultuur en als innovatieve biostimulant voor de akkerbouw.”

Kippenseparatorvlees, binnen de muren van het bedrijf als grondstof omschreven, wordt naar alle windstreken geëxporteerd. “Onze klanten zijn vleeswarenfabrikanten die er kookworst mee maken, maar ook hotdogs, hamburgers en frituursnacks als kippennuggets. De kans is heel groot dat ons vlees in de toonbank van je geliefkoosde frituur ligt.”

Zo’n 83 procent van de productie is voor het buitenland bestemd. “Vijf jaar geleden was dat nog 79 procent. De eigen markt blijft dus belangrijk, maar we richten onze pijlen heel bewust op een mondiale strategie.”

© JOKE COUVREUR

Kipco-Damaco heeft klanten in landen als Congo, Kazachstan en zo goed als alle Zuid-Amerikaanse landen, maar is haast letterlijk overal te vinden. “De Filipijnen zijn onze grootste afzetmarkt. We zijn een op en top West-Vlaams familiebedrijf, maar vertrekken vanuit de leuze global presence, local service.”

“We hebben wereldwijd verkoopkantoren in elf landen, onder andere in India, Singapore, Dubai, China… Wij staan voor absolute topkwaliteit én hebben kennis van de lokale markt en cultuur. Aangevuld met onze West-Vlaamse mentaliteit – deuredoen en durven – is dat de sleutel tot ons succes.”

21 nationaliteiten

Het internationale karakter van Kipco-Damaco straalt ook af op het aantal nationaliteiten dat wereldwijd voor het bedrijf aan de slag is. “21 in totaal. We beschouwen hen als onze familie, de grootste sterkte van ons verhaal. We dragen deze Leeuw van de Export dan ook aan hen op.”

“We schatten de award erg hoog in. Het is een visitekaartje die in de war for talent misschien wel de doorslag kan geven. Wij opereren vanonder de Oostrozebeekse kerktoren, maar zijn tegelijk in alle uithoeken van de wereld aan de slag. Die dynamiek willen we nog meer in de verf zetten.”

Paul Larmuseau, Bruno en Iris Vandaele en Philip Eeckman. © Veerle Scheppers

De komende jaren wil Kipco-Damaco haar voetafdruk verder uitbreiden. “Dit jaar mikken we op een totale omzet van 100 miljoen euro, binnen vijf jaar moet die verdubbeld zijn. We willen tegen dan ook ons klantenbestand met tien procent doen stijgen. Dat betekent dat we nieuwe markten willen aanboren.”

“In 2023 willen we definitief vaste voet aan de grond krijgen in Noord-Amerika. Een continent waar we nu de eerste zaadjes aan het planten zijn, maar het is nog grotendeels onontgonnen terrein. Volgend jaar zullen we er een kantoor openen, dan zijn we op alle continenten actief. Antarctica even buiten beschouwing gelaten”, glimlachen de zaakvoerders.

“Maar ook de Afrikaanse markt willen we verder uitdiepen. Deze Leeuw van de Export stimuleert ons alleen maar om onze producten in nog meer landen op de kaart te zetten.”