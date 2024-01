“West-Vlaams beton voor Antwerpse Scheldetunnel”: Waregems familiebedrijf werkt mee aan megaproject in Zeebrugse haven

De Scheldetunnel, het kroonjuweel van de Oosterweelverbinding die de Antwerpse ring moet vervolmaken, bestaat grotendeels uit West-Vlaams beton. In een speciaal daarvoor aangelegde werf en droogdok in de haven van Zeebrugge werkt het Waregemse Declercq Stortbeton mee aan een van de meest opzienbarende bouwprojecten van ons land. “Dit is veruit onze grootste en meest uitdagende opdracht ooit”, stelt betontechnoloog Tom Vermeersch. “We beschouwen het als een eer om letterlijk ons steentje te kunnen bijdragen.”

De Scheldetunnel moet de absolute parel van de veelbesproken Oosterweelverbinding worden. De 1,8 kilometer lange tunnel verdwijnt op Linkeroever onder de grond, heeft in beide richtingen drie rijstroken, een vluchtkoker in het midden van de tunnel en uniek een afzonderlijke koker van zes meter breed om fietsers en voetgangers de oversteek te laten maken.

Goed voor in totaal bijna 200.000 kubieke meter beton en die wordt geleverd door de Waregemse topspeler Declercq Stortbeton. Het West-Vlaamse familiebedrijf stelt een 250-tal mensen te werk en verdiende sinds de start in 1968 meer dan haar strepen in de constructiewereld. Vandaag telt het vier betoncentrales in Wielsbeke, Harelbeke, Deinze en Tielt, naast een prefabbetonfabriek in haar thuisbasis.

Once in a lifetime

“Onze actieradius beslaat Oost- en West-Vlaanderen, maar dit project laat ons toe om onze vleugels een pak verder te spreiden”, legt betontechnoloog Tom Vermeersch (40) uit. “De Scheldetunnel wordt beschouwd als dé onmisbare schakel van het volledige Oosterweelproject en wordt integraal op West-Vlaamse bodem gerealiseerd.”

In de haven van Zeebrugge is pal naast het Boudewijnkanaal een gigantisch droogdok aangelegd, waar de acht betonnen elementen gestalte krijgen. “De site van de Oosterweelverbinding even buiten beschouwing gelaten, is dit de grootste bouwwerf van het land”, klinkt het trots. “We beschouwen het als een eer om hier letterlijk ons steentje aan te kunnen bijdragen.”

“Door het beton naast de werf te produceren, houden we liefst 35.000 vrachtwagens van de weg”

De realisatie van de Scheldetunnel is in handen van de tijdelijke handelsvennootschap COTU, die bouwgroepen Deme, Besix, Jan De Nul en het Harelbeekse Stadsbader Contractors groepeert.

“Zij hebben ons onder de arm genomen om het nodige beton aan te leveren. Als bedrijf is dit once in a lifetime. Een dergelijk project komt maar één keer om de paar decennia voor.”

Eind 2024 afgewerkt

Om de betonproductie zo dicht mogelijk bij de werf te houden, trok Declercq Stortbeton pal naast het droogdok een tijdelijke betoncentrale op. “Daardoor houden we liefst 20.000 vrachtwagens van de weg.”

“We legden ook een loskaai voor binnen- en zeeschepen aan om het grootste deel van onze grondstoffen aan te voeren. Zo sparen we nog eens 15.000 vrachtwagens uit. Op die manier houden we onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk en willen we de Scheldetunnel op een erg duurzame manier gestalte geven. Enkel cement moeten we via de weg aanvoeren, zeegrind en zand bereikt ons via het water. Dat laatste ontzilten we trouwens ter plekke om aan de hoogste betonstandaarden te voldoen.”

Een maquette van de toekomstige Scheldetunnel.

In januari 2023 werd de eerste kubieke meter beton ter plekke geproduceerd en sindsdien draait de centrale quasi constant op volle toeren. “Het doet deugd om de Scheldetunnel te zien evolueren. Momenteel zijn vier van de acht grote elementen zo goed als afgewerkt, bedoeling is om tegen eind dit jaar alle stukken klaar te hebben.”

Visitekaartje

Daarna volgt een nieuwe fase in het nog jonge leven van de Scheldetunnel. “Het droogdok zal met water gevuld worden, waardoor de elementen beginnen te drijven en met behulp van sleepboten via de Noordzee en de Westerschelde naar hun eindbestemming in Antwerpen gebracht worden. Daar worden ze met behulp van GPS-signalen tot op de millimeter exact geplaatst.”

“Hier bewijzen we dat we niet enkel individuele klanten op maat kunnen bedienen, maar ons mannetje ook meer dan staan als het over gigantische opdrachten gaat”

Het droogdok zelf zal na het project gebruikt worden om het Boudewijnkanaal gevoelig te verbreden. “Op die manier krijgt de Zeebrugse haven er een volwaardige kaai bij”, aldus Tom Vermeersch.

“Voor ons smaakt dit project alvast naar meer. Hier steekt ál onze expertise in. We bewijzen dat we niet enkel individuele klanten op maat kunnen bedienen, maar ons mannetje ook meer dan staan als het over gigantische opdrachten gaat.”

“Dit is een van de absolute visitekaartjes voor ons bedrijf en kan nieuwe deuren openen. Eén iets weten we nu al: wanneer de Scheldetunnel binnen enkele jaren officieel geopend wordt, zullen we met de hele Declercq Stortbeton-familie er apetrots doorheen rijden.”

