Werner en Heidi vieren 35-jarig jubileum als goudsmid

Werner Aerts en Heidi De Roovere van Werner Aerts Jewelry vieren deze maand hun vijfendertigjarig jubileum als goudsmid in Blankenberge.

Werner Aerts kreeg de microbe mee van thuis. “Mijn vader was diamantslijper en ik vond dat als kind enorm fascinerend, die blinkende steentjes. Ik heb dan in Antwerpen een opleiding goudsmid genoten, maar er kwam ook veel zelfstudie aan te pas”, vertelt hij. In die vijfendertig jaar hebben Werner en Heidi een lange weg afgelegd. Ze startten op 6 december 1986 in een klein ateliertje in de Vissersstraat, waar ze aanvankelijk uitsluitend in opdracht van andere juweliers werkten.

Eigen collectie

“Ondertussen bleven we wel dromen van een eigen collectie en in 2009, nadat we naar de Bakkersstraat verhuisd waren, werd die droom werkelijkheid. Een risico, want Blankenberge is Knokke niet”, zegt Heidi. Maar het koppel heeft het zich nog geen moment beklaagd. “Blankenberge heeft ons omarmd. Daar zijn we dankbaar voor.”

De juwelen worden door Werner volledig met de hand gemaakt. “Ze zijn tijdloos, maar toch ook hedendaags. En verder kenmerken onze juwelen zich vooral door de moduleerbaarheid: een ring van bij ons kan je bijvoorbeeld ook perfect als hanger dragen, of als schakel in een ketting of armband. Je kunt er eindeloos mee combineren, wat behoorlijk uniek is”, klinkt het.

Werner en Heidi zijn dan ook trots op wat ze in die 35 jaar verwezenlijkt hebben. “Ons verhaal is er een van doorzetting, van geloven in jezelf en van – soms tegen alle verwachtingen en tendensen in – toch je eigen pad blijven volgen. Werner en ik zijn gestart toen we pas 18 en 22 jaar waren, en zoals zoveel jonge mensen hadden ook wij niet het grote startkapitaal. Maar door hard te werken, zijn we er toch gekomen”, aldus Heidi, die ook meter is van het LISA-project.

“LISA staat voor ‘Lions International Student Academy’. We ondersteunen – zowel financieel als moreel – studenten die in een moeilijke thuissituatie verkeren. Ter gelegenheid van ons vijfendertigjarig bestaan gingen Werner en ik in zee met beeldend kunstenares Veerle De Vos. Onze Original ring is gemaakt in een kunstbeeld, dat online geveild zal worden ten voordele van het project.”

Verbondenheid

Werner en Heidi zijn van plan om elk jaar met een andere kunstenaar samen te werken. “Dat verhaal klopt gewoon: onze juwelen zijn ook altijd een tikkeltje kunstzinnig”, klinkt het. Werner en Heidi nemen graag de tijd voor hun klanten. “Juwelen zijn misschien een luxeproduct, maar ze zorgen ook voor verbondenheid tussen mensen. Je zal tenslotte niet gauw een sieraad kopen voor iemand die je niet graag ziet, hé”, knipoogt Heidi. “Mensen vieren het leven met juwelen.”