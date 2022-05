Werkingsgebied Ons Onderdak krimpt tot Ieper, Heuvelland en Mesen: “Kleiner gebied, evenveel woningen”

Hoewel Ieper hoopte op een werkingsgebied dat de hele zuidelijke Westhoek bestreek, krimpt Ons Onderdak door de woonmaatschappijhervorming tot amper drie gemeenten: Ieper, Mesen en Heuvelland. De mislukking ligt de Ieperse schepen Philip Bolle (Vooruit) op de maag, maar tegelijk is hij ook hoopvol voor de toekomst.

Vanaf 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren samengevoegd worden tot één woonactor met slechts één speler per gemeente: de woonmaatschappij. De steden en gemeenten kregen tot 31 oktober 2021 de tijd om te kiezen bij welke sociale huisvestingsmaatschappij ze willen behoren, want in veel gemeenten zijn er meerdere actief.

De stad Ieper en Ons Onderdak dienden een voorstel in om een nieuwe woonmaatschappij te vormen met alle zuidelijke Westhoekgemeenten, terwijl al die gemeenten – behalve Ieper en Mesen – een voorstel indienden om aan te sluiten bij het werkingsgebied van De Mandel. De Vlaamse regering hakte op vrijdag 4 februari de knoop door: in de zuidelijke Westhoek krimpt het werkingsgebied van Ons Onderdak tot slechts drie gemeenten: Ieper, Mesen en… Heuvelland. Momenteel heeft Ons Onderdak echter ook sociale woningen in Poperinge, Zonnebeke, Vleteren, Houthulst, Wervik en Langemark-Poelkapelle. De toetreding van Poperinge en Vleteren tot De Mandel is opvallend omdat een van de voorwaarden was dat de werkingsgebieden aaneengesloten gehelen moesten zijn, terwijl die gemeenten niet grenzen aan het gebied van De Mandel.

Niet van harte

Op de jongste Ieperse gemeenteraad betreurde raadslid Katrien Desomer (CD&V) hoe alles gelopen is. “Nu plooien we noodgedwongen terug. We krijgen er weliswaar Heuvelland bij, maar als je de audio beluistert van de laatste gemeenteraad daar, dan blijkt dat niet echt van harte te zijn.”

Op die gemeenteraad legde burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) uit dat ze hadden gekozen om mee te gaan met de as Poperinge-Vleteren. “De minister heeft echter geargumenteerd dat Ieper anders alleen zou eindigen, Mesen bij Ieper wou en Heuvelland daartussen ligt”, aldus De Meyer. “De relaties met Ons Onderdak zijn niet slecht, maar het wordt dus een kleinere bouwmaatschappij dan we beoogden. We vragen maar één ding van een woonmaatschappij en dat is sociale woningen voorzien. De overheid heeft destijds een bindend sociaal objectief vastgelegd waardoor Heuvelland 54 sociale huurwoningen moest voorzien. We zijn daar nog niet. Op zich kunnen we daar geraken als alle geplande en mogelijke projecten uitgevoerd worden. Daarom hebben we in het gemeenteraadsbesluit een zinnetje toegevoegd waarbij we vragen aan Ons Onderdak om daar snel werk van te maken.”

Iepers schepen van Huisvesting en voorzitter van Ons Onderdak Philip Bolle (Vooruit) begrijpt de vraag van Heuvelland. “Ik denk dat er binnen de raad van bestuur consensus bestaat over dat wij ons uiterste best zullen doen zodat Heuvelland zeker dat sociaal objectief behaalt”, zegt Bolle. “Dat wij nu een kleine woonmaatschappij worden, moet ik tegenspreken. We blijven een maatschappij van ongeveer 1.500 woningen. Het grote verschil zit in het gebied. We hebben een veel kleiner gebied, maar dat heeft ook voordelen. Het operationele werk is zo een stuk gemakkelijker. Met evenveel woningen een kleiner gebied bestrijken, dan denk ik dat er een mooie toekomst weggelegd is voor de nieuwe woonmaatschappij Ons Onderdak.”

Bladzijde omdraaien

Toch blijft er ook bij de schepen een zure nasmaak. “Wij zijn vanuit de woonmaatschappij met een groot hart begonnen, om binnen de Westhoek twee woonmaatschappijen te creëren, een noordelijke en een zuidelijke. Dat was allemaal de logica zelve, maar het is anders uitgedraaid. Je kunt dat nauwelijks de schuld noemen van Ons Onderdak, en al zeker niet van stad Ieper. Wij hebben van meet af aan geprobeerd die woonmaatschappij vorm te geven, maar daar is vanuit een aantal van de omliggende gemeenten geen gevolg aan gegeven. Ik zou liever heel die historiek achter mij laten. Het is spijtig dat het gebeurd is. Het is niet in het voordeel van de Westhoek, en al zeker niet van de mensen die op dat moment de Westhoek meenden te moeten leiden, maar goed: het is wat het is. We draaien die bladzijde om.” (Tom Gheeraert)