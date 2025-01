Zelfs in crisistijd strijden ze in de Westhoek voor extra volk: “File? Dat kennen wij niet”

De Westhoek heeft werk in overvloed. Zelfs in crisistijd woedt een ware vacaturestrijd en de vooruitzichten blijken alarmerend. Een ludieke campagne moet beterschap brengen. Wij zochten naar de troeven van werken in deze uithoek bij een snelgroeiend bouwbedrijf.

AOMER. Furnibo vernoemt een vergaderzaal naar een hamer, maar dan in het dialect. Het Veurnse bouwbedrijf is ‘preus’ op de roots in de meest westelijke uithoek van ons land. Daar heerst een ongeziene arbeidskrapte, ondanks waarschuwingen van werkgeversorganisaties op nationaal niveau voor “de zwaarste crisis in 15 jaar” en “de grootste ontslaggolf in jaren”.

Arbeiders zoeken

“Wij blijven arbeiders zoeken, ook al gaat het moeilijk in de sector”, stelt Stijn D’hoore (40), CO-CEO van Furnibo. “We merken een vertraging in de woning- en appartementsbouw. Bij de openbare aanbestedingen en kantoorbouw kunnen we ons orderboek wel nog goed vullen. Dat is het voordeel van ons bedrijf: we zijn divers. We werden 32 jaar geleden opgericht als klein bedrijf gespecialiseerd in betonwerken en groeiden tot een algemene aannemer voor grote projecten op de private en openbare markt.”

“De troeven van de Westhoek? Een vlot bereikbare regio met een harde ‘werkersmentaliteit’ in combinatie met het zoeken naar duurzame, innovatieve oplossingen”, vindt de CO-CEO. “Andere bedrijven in de buurt hebben dezelfde waarden.”

Gespannen arbeidsmarkt

Volgens werkgeversorganisatie Voka is de krapte op de arbeidsmarkt in de Westhoek “uitzonderlijk zorgwekkend, zelfs voor de internationale bedrijven in deze regio”.

“Bij Voka gebruiken we de term spanning op de arbeidsmarkt om de verhouding tussen werkzoekenden en openstaande vacatures te meten. In Vlaanderen ligt dit cijfer gemiddeld op 2,7 à 3, wat betekent dat er ongeveer 3 kandidaten beschikbaar zijn per vacature”, duidt Tom Vermeersch van Voka. “In de Westhoek is het tekort bijzonder nijpend met minder dan 1 kandidaat per vacature. Dat betekent dat er vaak geen enkele kandidaat is voor een openstaande functie. Zelfs met de beste HR-inspanningen blijft het extreem moeilijk om geschikte profielen te vinden.”

Alarmerende vooruitzichten

“De vooruitzichten zijn alarmerend. Door de vergrijzing stromen meer mensen weg uit de arbeidsmarkt dan er nieuwe instromen, wat de krapte alleen maar verder zal doen toenemen. Daarnaast trekt de groeiende bedrijvigheid in het aanpalende Noord-Frankrijk veel arbeidskrachten aan die eerder als grensarbeiders de grens overstaken om in de Westhoek te werken, maar nu dichter bij huis blijven.”

“Ik ben de eerste Oost-Vlaming bij Furnibo”, vertelt Jonas Van de Voorde (35) uit het Gentse Sint-Amandsberg. “In het begin had ik het wat moeilijk met het dialect (lacht), maar dat werd ik gewoon. Ik studeerde een dertiental jaar geleden af als industrieel ingenieur bouwkunde en mocht bij Furnibo beginnen, meteen met een uitdagend project in Gent: de renovatie van de boekentoren. Sinds een zestal jaar hebben we een ‘hub kantoor’ in het Gentse, een grote troef: intussen zijn we met een tiental Oost-Vlamingen. In dit West-Vlaams bedrijf ervaar ik veel goesting om te werken.”

Met de step

Chris Hallemeersch (49) stept door de loodsen van Furnibo. “Ik ben afkomstig van Bredene, maar volgde een collega naar de Westhoek”, vertelt de man, die nu in Diksmuide woont en al twintig jaar bij Furnibo werkt. “Sinds 9 januari 2005, ik weet het nog goed. Hier startte ik een eigen prefab-afdeling op. In de Westhoek werken doorzetters en het is hier leuk. Waarom een step? Zo gaat alles vlugger.”

“Wij zijn trots op onze streek”, zegt ingenieur Renaat Calles (30). Hij is afkomstig van Lo-Reninge en bleef na z’n studies in Gent wonen. “Bij Furnibo kan ik terug naar m’n roots. Behalve mijn werk heb ik nog m’n familie, vrienden en hobby’s in mijn geboortestreek, een ideale combinatie.”

Gezond boerenverstand

“Een groot voordeel: files, dat kennen we hier niet”, aldus collega-ingenieur Victor Blanckaert uit het Diksmuidse Nieuwkapelle. “Ik voel me hier goed, waarom dan in Gent blijven plakken? Hier primeren gezond boerenverstand en een familiale sfeer. Iedereen is welgekomen, werk genoeg.”



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Met de ludieke campagne ‘Het West-bewaarde geheim’ wil DVV Westhoek, een intercommunale van zeventien gemeenten uit de regio, de voordelen van werken in de Westhoek in de kijker zetten. De vacature voor deze humoristische, online filmpjes werd wél vlot ingevuld. Door Wouter Bruneel, een acteur uit Veurne. (TP)