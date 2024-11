Woonzorgcentrum Hardoy in Ardooie wordt dan toch niet verkocht: “Niemand moet vrezen voor zijn job”

Woensdag ontstond heel wat commotie bij de rusthuisgroep Emeis, waartoe Woonzorgcentrum Hardoy behoort, omdat er ontslagen zouden vallen en dat bepaalde vestigingen zelfs zouden verkocht worden. Ook Hardoy werd daarbij vernoemd. “Wat Hardoy betreft is dit foute berichtgeving”, zegt directrice Barbara De poorter.

“De rusthuisgroep ontslaat hier in Hardoy in Ardooie geen personeel en er is ook absoluut geen sprake van dat onze vestiging zou verkocht worden. Emeis doet dat wel in andere kleinere vestigingen in Vlaanderen.”

Personeelsleden van Hardoy kunnen dus op hun twee oren slapen en moeten niet vrezen hun job te verliezen. En ook de bewoners kunnen verder rekenen op een goede verzorging door datzelfde personeel.

