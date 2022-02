West-Vlamingen nemen steeds vaker zélf ontslag: “Bedrijven staan voor uitdaging om mensen aan hen te binden”

Steeds meer West-Vlamingen nemen zelf initiatief om hun job vaarwel te zeggen. Dat blijkt uit cijfers van HR-specialist Acerta. Meer dan één op drie van de ontslagen in onze provincie kwam in 2021 van de werknemer zelf.

In vergelijking met het coronajaar 2020 werden er in 2021 een pak meer arbeidscontracten beëindigd, al werden ook beduidend meer nieuwe verbintenissen afgesloten. In West-Vlaanderen komt de zogenaamde jobmobiliteit zelfs boven het niveau van 2019 te liggen. Vorig jaar zijn er 11,1 procent meer nieuwe arbeidscontracten afgesloten en werden 23,1 procent meer contracten stopgezet.

Opvallend is echter dat vooral werknemers zelf het initiatief namen om hun job op te geven. Het fenomeen is niet zo groot als The Great Resignation in de Verenigde Staten, “maar bedrijven mogen dit fenomeen niet negeren en moeten inzetten op retentiebeleid om werknemers aan zich te binden”, valt te horen bij Acerta. De HR-specialist bevroeg daarvoor 35.000 West-Vlaamse werknemers.

Werknemers: 35 procent

Liefst 35 procent van alle contractbeëindigingen in 2021 kwam vanuit de werknemer zelf. Slechts 15,4 procent zag zijn job beëindigd nadat de werkgever zelf daarvoor actie ondernam, het laagste percentage in drie jaar tijd. In 37 procent van de gevallen ging het dan weer om een wederzijds akkoord tussen werkgever en werknemer. De overige 12,7 procent omvat pensioenen en medische overmacht.

“De uitstroom uit de arbeidsmarkt en de instroom lijken elkaar op te heffen, al is er één groot verschil”, stelt Thijs Deklerck, kantoordirecteur van Acerta Roeselare. “Het zijn vooral de werknemers die hun contract opzeggen, waardoor bedrijven gedwongen worden om te reageren en nieuwe mensen aan te trekken. Dit fenomeen zagen we eind 2021 al in de Verenigde Staten, nu waait het – zij het voorlopig nog in beperkte mate – over naar ons.”

Leidinggevenden

Daardoor moeten ondernemingen erg creatief uit de hoek komen om zich in de al krappe arbeidsmarkt in de kijker te werken en geschikt personeel te vinden. “In plaats van te investeren in creatieve wervingscampagnes, kunnen bedrijven beter werken aan een stevig retentiebeleid om mensen stevig aan zich te binden.”

“Dat is – naast een goeie verloning als motivatie – vooral gebaseerd op het zogenaamde ABC-model met intrinsieke vormen van motivatie voor werknemers: veel autonomie, betrokkenheid bij het bedrijf en geschikte competenties voor het uitoefenen van een functie”, aldus Deklerck.

Ook de leidinggevende is belangrijker dan ooit, valt te horen. “Werknemers kiezen vaak bewust voor een organisatie, maar verlaten die uiteindelijk weer omdat ze niet overweg kunnen met hun baas. Dat is een niet te onderschatten aandachtspunt.”