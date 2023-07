West-Vlaming koopt meest van alle Vlamingen dienstencheques

De populariteit van dienstencheques groeide de afgelopen tien jaar enorm. Nog nooit maakten zoveel mensen er gebruik van. Maar liefst 13,7 procent van alle West-Vlamingen gebruikt dienstencheques om onder meer hun huishoudhulp te betalen, het hoogste aandeel van alle Vlaamse provincies.

West-Vlamingen geven het vaakst hun huishoudelijk werk uit handen, dat blijkt uit de meest recente cijfers van uitgiftemaatschappij Sodexo. In 2020 bestelden 164.705 West-Vlamingen minstens 10 dienstencheques, goed voor 13,7 procent van het totale inwonersaantal in onze provincie. (lees verder onder de grafiek)

Dienstencheques worden voornamelijk ingezet voor het financieren van poethulp, strijkdiensten, hulp bij het doen van boodschappen en mobiliteitsoplossingen voor mensen met een beperking. Het gebruik is in onze provincie de voorbije tien jaar bijna verdubbeld. In andere provincies is de groei sterker, maar toch staan wij nog steeds bovenaan de rankschikking.

Minder uren

Opvallend is wel het aantal gepresteerde uren met dienstencheques: dat aantal is - in tegenstelling tot het aantal gebruikers van de cheques - gedaald. Gemiddeld betaalden de West-Vlaamse gebruikers 86 uren uit met dienstencheques, bijna 40 uur minder dan tien jaar geleden én tevens het laagste aantal in heel Vlaanderen. “De prijs van dienstencheques is enkele keren gestegen de afgelopen jaren, dat kan meetellen in die berekening. Ook de coronacrisis heeft er mogelijks voor gezorgd dat mensen iets minder dienstencheques willen uitgeven”, aldus Lynn Pardon van Departement Werk en Sociale Economie.

Vooral ouderen

Overal is dezelfde trend zichtbaar: steeds meer ouderen vinden hun weg naar het systeem van de dienstencheques. Opnieuw is West-Vlaanderen koploper in deze trend: nergens is het aandeel 65-plussers zo groot. Ruim een derde van alle gebruikers van dienstencheques is ouder dan 65 jaar, 16 procent daarvan overschrijdt zelfs de leeftijd van 80 jaar. In de andere Vlaamse provincies liggen die cijfers gemiddeld enkele procentpunten lager en is het aandeel van de 25- tot 64-jarigen groter. (lees verder onder de grafiek)

Kijken we naar de cijfers in relatie tot het totale inwonersaantal, dan wordt bevestigd dat de oudere bevolking respectievelijk het vaakst gebruik maakt van dienstencheques. Een vijfde van alle 65-plussers in onze provincie heeft er in 2020 minstens tien aangekocht, bij de jongere leeftijdscategorie is dat slechts 17 procent.

“Door dienstencheques kunnen ouderen langer thuis blijven wonen”

“Dienstencheques zijn van groot belang voor het verbeteren van de levenskwaliteit bij ouderen en stellen hen - samen met andere voorzieningen - waarschijnlijk in staat om langer thuis te blijven wonen. Door de vergrijzing in West-Vlaanderen is het logisch dat ze daar verhoudingsgewijs meer gebruikers zijn ten opzichte van het totale inwonersaantal”, klinkt het.