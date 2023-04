West-Vlaanderen verliest (bijna als enige) massaal Franse grensarbeiders

Terwijl het aantal grensarbeiders uit Frankrijk op nationaal niveau steeg met 2 procent, verloor West-Vlaanderen bijna de helft van haar Franse grensarbeiders. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Peter Roose (Vooruit) opvroeg bij het RIZIV. “We moeten meer werkprocessen kunnen automatiseren”, klinkt het bij de deputatie.

West-Vlaanderen telde in 2022 slechts 3.531 Franse grensarbeiders, maar liefst 40 procent minder dan het jaar daarvoor. Enkel Luxemburg en Vlaams-Brabant verloren er nog meer, in andere provincies zoals Oost-Vlaanderen en Henegouwen steeg dat aantal wél sterk. Cijfers die provincieraadslid Peter Roose zorgen baren, die hij ook uitte aan het adres van gedeputeerde Jean De Béthune.

Technologie

“De West-Vlaamse statistieken verrassen mij wel enigszins, maar er zijn natuurlijk wel enkele verklaringen voor handen” klonk het bij de gedeputeerde. “Het wegvallen van het statuut van de grensarbeiders en het feit dat het een stuk beter gaat met de economie in Noord-Frankrijk heeft er ongetwijfeld voor gezorgd dat minder grensarbeiders hun weg naar onze provincie vinden. Onze reserves om de krapte op onze eigen arbeidsmarkt op te vullen raken dus stilaan op.”

“Oost-Europese werkkrachten vangen voor een deel het verlies van de Franse grensarbeiders op”

Toch moeten we volgens Jean De Béthune nog niet meteen panikeren. “Eerst en vooral moeten we erkennen dat er een verschuiving aan de gang is: werkkrachten vanuit Oost-Europa vangen een deel van de verliezen uit Frankrijk op. Anderzijds is het uiteraard belangrijk om de inspanningen om de Noord-Fransen aan te trekken aan te houden. Daarnaast moeten we volgens mij volop de kaart van technologie trekken én opleidingen aanbieden zodat de huidige werkbevolking hier mee weg kan. Hoe meer werkprocessen we kunnen automatiseren, hoe minder personeel we uiteindelijk zullen nodig hebben.