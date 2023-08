West-Vlaanderen gaat in Mexico en India op zoek naar arbeidskrachten

Voka hoopt met ‘talentmissies’ naar Mexico en India de krappe arbeidsmarkt in West-Vlaanderen te bekampen. Tegen 2030 zullen er meer dan 50.000 arbeidsmigranten nodig zijn, maar politiek ligt dat gevoelig. Dat schrijven enkele kranten van het Mediahuis dinsdag.

“Zowel Mexico als India heeft een overschot aan goed geschoolde mensen, met arbeidsethiek en een goede talenkennis”, zegt Bert Mons.

Inactieven

De topman van Voka West-Vlaanderen is zich ervan bewust dat er nog inactieven zijn in de regio, maar het blijkt moeilijk hen aan de slag te krijgen. Er is bovendien al geprobeerd om uit het nabijgelegen Wallonië te werven, maar ook dat loopt moeizaam.

Een ‘geslaagde’ verkennende missie naar Mexico heeft Voka West-Vlaanderen al achter de rug, in samenwerking met de KU Leuven, het UZ Leuven en de VDAB. In november staat een missie naar India gepland. Het plan is om in een volgende fase samen met geïnteresseerde bedrijven ‘talentmissies’ te organiseren.