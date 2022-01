West-Vlaamse maatwerkbedrijven krijgen 2,5 miljoen euro innovatiesteun van minister Crevits

Zestien West-Vlaamse maatwerkbedrijven krijgen allemaal samen meer dan 2,5 miljoen euro om hun innovatieve plannen te ondersteunen. Vlaams minister van Werk en Sociale Economie Hilde Crevits (CD&V) maakt de middelen vrij uit het relancebudget om zo de meest kwetsbare personen op de West-Vlaamse arbeidsmarkt een boost te geven. De steun moet de sociale ondernemingen daarnaast ook wapenen voor de toekomst.

Om sterker uit de coronacrisis te komen en de sociale economie beter te wapenen tegen toekomstige schokken. Dat is het tweeledige doel die Vlaams minister van Werk en Sociale Economie Hilde Crevits (CD&V) voor ogen heeft met innovatiesteun aan 16 verschillende West-Vlaamse maatwerkbedrijven. Via een projectoproep konden die maatwerkbedrijven hun plannen indienen op vlak van onder meer digitalisering en optimaliseren van bedrijfsprocessen, het flexibel reageren op marktveranderingen, het aanboren van nieuwe markten en het versterken van samenwerkingen met reguliere bedrijven.

De oproep van minister Crevits kaderde in een breder relancepakket voor de arbeidsmarkt. Elke sociale organisatie kon tot maximaal 200.000 euro steun aanvragen. Over heel Vlaanderen gaat het om 66 innovatieprojecten, in West-Vlaanderen dus om 16. “Deze maatwerkbedrijven kunnen vanaf deze maand starten met hun ambitieuze plannen. In totaal maken we voor West-Vlaanderen op die manier ruim 2,5 miljoen euro vrij voor de meest kwetsbare personen op de arbeidsmarkt”, aldus minister Hilde Crevits. “De innovatieprojecten staan er immers voor om de maatwerkers hun vaardigheden te versterken en hun tewerkstelling te verzekeren.”

Specifieke keuzes per maatwerkbedrijf

De meeste projecten focussen op de digitalisering van de werkvloer. Zo kiest het Kringloopcentrum De Kust in Oostende voor een nieuw digitaal kassasysteem en zal WAAK in Kuurne nieuwe productielijnen opzetten die sneller en makkelijker kunnen inspelen op vragen van klanten. Kringwinkel Middel-West-Vlaanderen in Roeselare, Mobiel Sociale Werkplaats in Kortrijk, ’t Veer uit Menen, Mariasteen in Hooglede en Westlandia uit Ieper kiezen dan weer voor een betere digitale dienstverlening om tegelijk ook de digitale vaardigheden van hun werknemers te versterken.

Andere projecten kijken eerder naar klimaatvriendelijk ondernemen zoals De Lochting vzw uit Roeselare die in een samenwerking met Colruyt bekijkt hoe de stroom aan verloren groenten verwerkt kan worden tot verkoopbare producten. In Brugge vergroot Footstep dan weer haar bedrijfscapaciteit met een nieuw atelier voor de lokale, semi-geautomatiseerde productie van gezonde voeding. Ook Huize Tordale kiest voor meer automatische machines.

Verder gaat de Kringloopwinkel Deltagroup in Heule een webshop ontwikkelen voor de verkoop van tweedehandsproducten. De Oostendse Oesterbank en Kringwinkel ’t rad in Oostkamp kiezen ervoor meer in te zetten op recyclage door afval te sorteren en aan te bieden aan reguliere recyclagebedrijven. Ook maatwerkbedrijf Interwest uit Veurne gaat voor meer hergebruik tijdens houtbewerkingsactiviteiten. Maatwerkbedrijf Constructief in Heule tot slot onderzoekt of werken in onderaanneming bij interieur- of schrijnwerkbedrijven een potentiële nieuwe markt kan zijn voor hun maatwerkers om te bedienen.