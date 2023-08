West-Vlaamse huisartsenkringen organiseren voor het eerst jobbeurs

De huisartsenkringen in West-Vlaanderen organiseren op 23 september voor het eerst een jobbeurs. De huisartsenpraktijken willen zo startende huisartsen vlotter aantrekken. Er zullen meer dan 60 praktijken aanwezig zijn. De jobbeurs vindt plaats op zaterdagvoormiddag 23 september in Deforche Medical in Ardooie.

Tijdens de jobbeurs kunnen huisartsen in opleiding en huisartsen die een praktijk zoeken in gesprek gaan met artsen die een collega zoeken.

Efficiëntie

“Het vinden van een praktijk die bij je past, is soms een heuse zoektocht. Jonge of net afgestudeerde artsen hebben veel keuze, er zijn namelijk veel vacatures. Bovendien kruipt er veel tijd en energie in het opzoeken van vacatures, schrijven van sollicitatiebrieven, langsgaan bij praktijken, eventueel leren kennen van een nieuwe regio enzovoort.”

“Als West-Vlaamse huisartsenkringen vinden wij efficiëntie belangrijk, daarom de idee om beide groepen samen te brengen op één voormiddag”, klinkt het bij de huisartsenkringen.

60 huisartsenpraktijken

De startende huisartsen kunnen bij hun inschrijving voor de jobbeurs een voorkeursregio opgeven. Er zullen meer dan 60 huisartsenpraktijken uit alle West-Vlaamse huisartsenkringen aanwezig zijn.