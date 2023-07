West-Vlaams dochterbedrijf NowJobs vult 1.500 jobs in op Tomorrowland

De zoektocht naar werkkrachten blijkt dan toch niet overal even moeizaam te verlopen. Voor Tomorrowland rekruteerde Nowjobs, dochterbedrijf van het Roeselaarse House of HR, in een mum van tijd bijna 1.500 studenten en flexijobbers om alle food- en drankstanden te bemannen tijdens de twee festivalweekends. “Het aantal inschrijvingen was echt ongezien. Het is dan ook een unieke ervaring”, klinkt het bij Nowjobs.

Geen krapte

1.491, zoveel werkkrachten zijn er nodig om twee weekends lang alle Tomorrowlandbezoekers te voorzien van eten en drank. De organisator van het festival schakelt daarvoor al drie jaar op rij Nowjobs in en elk jaar wordt het voor hen gemakkelijker om al die jobs in te vullen.

“Nee, van de krapte op de arbeidsmarkt hebben wij inderdaad geen last”, glimlacht general manager Eline David. “Net na corona was het niet eenvoudig, want het hele festivalgebeuren had even stilgelegen en mensen zochten jobs met zekerheid. Maar tegenwoordig kunnen we voor bijna de helft van alle vacatures rekenen op de equipe van het jaar ervoor. Voor die overige 750 jobs lanceerden we een algemeen inschrijvingsmoment voor één screeningsdag: die was na enkele uren al volledig volzet. We hebben onze campagne – die bedoeld was om mensen warm te maken voor deze functies – zelfs vroegtijdig moeten stopzetten.”

Jonge flexi’s

Iedereen wil dus werken op Tomorrowland. Het gaat voornamelijk over mensen uit die streek, meer dan de helft komt uit Antwerpen zelf. Nog eens 20 procent komt uit Oost-Vlaanderen. Maar ook bij ons is de animo om op een van de grootste festivals in ons land te werken groot. Ongeveer 150 werkkrachten hebben namelijk West-Vlaams bloed, ook zij zullen beide festivalweekends afzakken naar Boom om verschillende shifts aan de bar- of eetstanden te draaien. Een derde van deze bijverdieners doet dit als flexi-job, dubbel zoveel als vorig jaar.

“Het systeem van flexi-jobs is al een hele tijd aan een opmars bezig. Door extra bij te verdienen lukt het jonge mensen beter om rond te komen, te sparen of budget vrij te maken voor leuke activiteiten. Dat is niet onlogisch gezien de duurdere levensprijzen. De gemiddelde leeftijd van deze mensen is 26 jaar, ongeveer de helft onder hen heeft een hoger diploma”, klinkt het.

Unieke ervaring

Naast al die flexi’s worden de meeste postjes nog steeds ingevuld door studenten, die maar al te graag enkele dagen vakantie inruilen voor deze kans. “Het is en blijft natuurlijk een unieke ervaring om op een festival te werken. En Tomorrowland is echt wel hét festival bij uitstek, zeker bij de jeugd. Pas op, ze zijn daar wel effectief om hard te werken. Van concerten kunnen zij doorgaans niet veel meepikken. Maar de sfeer waarin je werkt, die valt natuurlijk niet te evenaren”, aldus Eline David. Volgens Nowjobs is het systeem waarmee zij werken ook een van de redenen waarom jongeren zo snel op de bal zijn gesprongen.

“Alles kan geregeld worden via onze app, 100 procent digitaal. De bijverdieners zien in een oogopslag welke shifts ze moeten werken, hoeveel geld ze daar exact mee zullen verdienen… Ook de uitbetalingen gebeuren – in tegenstelling tot de meer klassieke kantoren – heel snel. Voor de werkgevers is het een gelijkaardig verhaal: zij kunnen heel gemakkelijk een overzicht zien van wie wanneer werkt. Qua organisatie kan dat tellen.”