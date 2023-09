Wervik start met Tinder voor lokale tewerkstelling

De stad Wervik lanceert de app ‘My Local Job’, een soort Tinder voor lokale tewerkstelling. Met de app kunnen zowel werkgevers als werkzoekenden elkaar op een laagdrempelige manier vinden. “Als werkgevers zo volk vinden, dan is het een succes.”

Swipen voor een aantrekkelijke wederhelft, dat kennen we al. Swipen voor een aantrekkelijke vacature? Dat is nieuw. In de stad Wervik gaan ze er wel mee aan de slag. Het stadsbestuur gaat namelijk in zee met het bedrijf achter de app ‘My Local Job’.

Zowel werkgevers als werkzoekenden kunnen de app downloaden en op die manier genieten van elkaars aanbod. “We maken het zo laagdrempelig nodig voor beide partijen”, vertelt Ann Callens.

Zo moeten werkgevers geen jobplatform gebruiken om de vacatures openbaar te maken en hoeven ze ook niet over een HR-afdeling beschikken om alles rond te krijgen. “Het kan ook gebruikt worden om snel een tijdelijke tewerkstelling ingevuld te krijgen. Warm weer en volle terrassen in aantocht? Een zieke werkkracht? Via de app kun je snel je match vinden”

Ook voor de werkzoekende worden de drempels verlaagd. “Er komt bijvoorbeeld geen schrijfwerk aan te pas”, aldus Callens. “Daarnaast worden veel mensen afgeschrikt door alle vaardigheden die worden opgesomd in vacatures. Hier valt dat weg.”

Video

Bovendien wordt volop gewerkt aan enkele nieuwe onderdelen. Werkgevers en werkzoekenden die een filmpje kunnen uploaden om zich voor te stellen, bijvoorbeeld. Daarnaast zullen naast Nederlands en Engels de vacatures automatisch vertaald kunnen worden. De stad ziet er alvast heil in en investeert 11.000 euro.

Of het een succes wordt valt af te wachten. Het bedrijf uit Brasschaat dat de app ontwikkelde is intussen twee jaar bezig en is actief in 12 gemeenten, waaronder ook Hooglede in West-Vlaanderen. “Bedoeling is nu om iedereen de app te laten leren kennen”, zegt schepen van Lokale Handel en Ondernemen Yves Obin (CD&V).

Daarvoor wordt uitvoerig gecommuniceerd, ook persoonlijk bij de zelfstandigen en bedrijven. Evaluatie volgt na afloop van het contract van twee jaar. Echter, hoe bepaald wordt wanneer die evaluatie positief is ligt nog niet vast. “Als werkgevers zo volk vinden, dan kunnen we spreken over een succes.” (JD)