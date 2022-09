Werken bij Vanomobil is altijd een beetje vakantie

Vanomobil, de Belgische specialist in de verkoop en verhuur van motorhomes en campers, is op zoek naar nieuwe medewerkers. “Iedereen met een passie voor kamperen die gemotiveerd en enthousiast aan een nieuw avontuur wil beginnen, is welkom bij de Vanomobil-familie”, klinkt het.

“We zijn niet zomaar een bedrijf. Vanomobil is één grote motorhome-familie”, vertellen eigenaars Véronique Vanhoo en Ignace Coudron. “Alle medewerkers delen één passie: kamperen, en één doel: onze klanten een geweldige vakantie bezorgen. Met meer dan 30 jaar ervaring in de verkoop en verhuur van campers leveren en onderhouden we één op de drie motorhomes in België. Verspreid over drie verschillende verkooppunten zorgen meer dan 50 medewerkers dag in dag uit voor het vakantiegeluk van onze klanten. Iedereen bij Vanomobil is trouwens gepassioneerd door avontuurlijk reizen en zet zich onophoudelijk in om elke klant zich welkom te laten voelen. Die mentaliteit zorgt voor een aangename werksfeer en daar genieten zowel medewerkers als klanten van. Onze passie en familiale sfeer is wat Vanomobil zo uniek maakt!”

Alles is bespreekbaar en elk idee krijgt een kans

Familiegevoel

Vanomobil groeit, maar de eigenaars doen er alles aan om het familiegevoel te behouden. Vanomobil kent een vlakke structuur. Véronique en Ignace zijn actief betrokken in de dagdagelijkse leiding van Vanomobil en gemakkelijk aanspreekbaar. “Onze deur staat letterlijk altijd open en we beginnen elk gesprek met een open geest”, aldus de eigenaars. “Alles is bespreekbaar en elk idee krijgt een kans.”

Werkomgeving

Véronique en Ignace hechten heel veel belang aan de gezondheid en tevredenheid van hun medewerkers. Zo werd bij het bouwen van een nieuwe showroom veel aandacht besteed aan de werkomgeving: open bureau, lichtrijke omgeving, aangename atmosfeer en alle benodigdheden bij de hand. De teamspirit staat centraal en er wordt veel belang gehecht aan het tevredenheidsgevoel van de medewerkers. Zo kunnen ze elke week samen gaan sporten, wordt er op vrijdag al eens ééntje gedronken en worden er teambuildings georganiseerd. “Iedereen met een passie voor kamperen die gemotiveerd en enthousiast aan een nieuw avontuur wil beginnen, is welkom bij de Vanomobil-familie”, besluiten Véronique en Ignace.