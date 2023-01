Vooral vragen bij mobiliteit bij beperkt aantal bezwaarschriften tegen omgevingsvergunning voor Jumbo naast Euroshop

Tot kerstavond konden er bezwaren ingediend worden tegen de omgevingsvergunningsaanvraag voor de nieuwe Jumbo die gepland is naast Euroshop in de Meensesteenweg in Rumbeke. Het aantal bezwaren is vrij beperkt en handelt vooral over de vrees voor mobiliteitsproblemen langs de Meensesteenweg. Het schepencollege zal na advies van de diensten tegen uiterlijk maandag 13 maart een beslissing nemen in het dossier.

Eén bezwaar was ook ondertekend door meerdere personen. “Er zat inderdaad ook één collectief bezwaarschrift tussen, maar in een dossier al dit valt het aantal bezwaarschriften nog mee”, zegt Yves Denturck, diensthoofd Omgeving van de Stad Roeselare.

Dat mobiliteit daar de grootste bezorgdheid is verwondert niet. “Het gaat om een gewestweg, waarvan de heraanleg al jaren op de agenda staat. Maar het komt er op aan om daar budgetten vrij te krijgen van hogere overheden. Dat wordt allemaal mee in overweging genomen in de beslissing die genomen moet worden.”

Jumbo wilde eerder al langs de Diksmuidsesteenweg een vestiging in Roeselare realiseren, maar die aanvraag stuitte toen om heel wat protest op de Schierveldewijk en werd ook niet goedgekeurd.