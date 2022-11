Voka veroordeelt algemene stakingsdag: “Nu staken brengt onze welvaart in gevaar”

Voka West-Vlaanderen kan zich niet achter de algemene stakings- en actiedag scharen. “De concurrentiekracht van onze West-Vlaamse bedrijven vormt de basis voor de koopkracht van alle West-Vlamingen”, zegt gedelegeerd bestuurder Bert Mons. “Als we dat fundament niet dringend onderstutten, dreigt structurele economische schade die we enkel met harde en pijnlijke maatregelen nog van herstellen”, stelt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. “Door nu te staken, doen de vakbonden het omgekeerde van wat nodig is.”

Door nog meer loon te eisen bovenop de inflatie, geven de vakbonden de concurrentiekracht een nieuwe mokerslag, stelt Bert Mons. “Producten en diensten in andere landen worden goedkoper waardoor bedrijven bij ons moeten sluiten. Met nu al een recessie en slechte vooruitzichten is staken ronduit onverantwoord en onaanvaardbaar.”

“Nooit eerder in de laatste veertig jaar zagen bedrijven de lonen zo snel stijgen als nu. Op 1 januari gaan de lonen van meer dan één miljoen mensen met tien procent omhoog. En ook in de volgende jaren zet die stijging zich door. We verwachten dat de lonen op drie jaar tijd 21 procent hoger zullen uitkomen. Elke voorspelling over de inflatie tijdens het afgelopen jaar is tot nu toe een onderschatting gebleken. Het kan dus ook nog meer zijn.”

Voka wijst er ook op dat bedrijven de loonstijgingen proberen door te rekenen in de kostprijs van hun producten en diensten. “Ondernemingen hebben ook te maken met een sterk stijgende energiefactuur. Dat kan niet blijven doorgaan. Slechts een op de vijf ondernemingen kan alle kosten doorrekenen, de rest moet het zelf zien op te vangen. De klanten zijn niet bereid om de voortdurende prijsstijgingen te betalen.”

“Veel bedrijven sluiten tijdelijk de deuren en hebben geen werk meer voor een deel van de medewerkers: in West-Vlaanderen gaat het om 195 bedrijven die geheel of deels gesloten zijn en ongeveer 13.500 medewerkers die thuis zitten. We hopen dat dit tijdelijk is. We zien ook dat de interim-arbeid aan het dalen is wat altijd een slecht voorteken is.”

Jobs uit markt geprijsd

Met lonen die in ons land fors hoger zijn dan in de buurlanden, is het moeilijk om concurrentieel te blijven, vindt Bert Mons. “Maar dat is precies wat nu aan het gebeuren is. Onze loonhandicap ten opzichte van de buurlanden stijgt naar 8,6 procent. We prijzen onze goederen en diensten – en vooral ook onze jobs – uit de markt. Nu al zegt een onderneming op de drie dat ze inschat het in de nabije toekomst met minder personeel te doen. De rekening van de sterke loonstijging dreigt terecht te komen bij onze werknemers.”

Archiefbeeld van mei dit jaar. Vandaag vindt in het hele land een nationale actie- en stakingsdag plaats. © BELGA

De start van 2022 was veelbelovend en bedrijven maakten weer winst, maar daar blijft op het einde van dit jaar weinig van over, aldus Voka. “De orderboeken lopen leeg. De gemiddelde bedrijfswinsten krimpen fors. Door de kostenstijgingen komt de economie tot stilstand en kijken we aan tegen een economische krimp. Bedrijven moeten hun reserves aanspreken om de recessie door te komen.”

“Elk Europees land bereidt zich voor op een moeilijke winter. Enkel in België wordt er gestaakt omdat de vakbonden een loonstijging van tien procent niet genoeg vinden. Dit kan geen enkele onderneming begrijpen, en al zeker niet op de hoofdkwartieren van de buitenlandse vestigingen.”

Ergste moet nog komen

Veel bedrijven zien in het laatste kwartaal ook hun oude energiecontact aflopen. “De hoge energieprijzen sijpelen pas straks ten volle door. Bedrijven worden genoodzaakt om minder te investeren, minder mensen aan te werven en minder te groeien. De bouwstenen voor een welvarend Vlaanderen dreigen als een kaartenhuis in te storten.”

“Nu onze bedrijven en ons land plat leggen, is onverantwoord en leidt tot onherroepelijke economische schade. Koopkracht bescherm je het best met concurrentiekracht van de ondernemingen. En die wordt nu ondermijnd.”