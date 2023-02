Voestalpine Sadef uit Hooglede trakteert op lekkers (en een fiets) tijdens jobdagen

Profielproducent voestalpine Sadef organiseert op vrijdag 3 en zaterdag 4 maart zijn jobdagen. Een unieke kans voor kandidaten – zowel arbeiders als bedienden – om kennis te maken met een stabiele en innoverende werkgever uit de streek.

“Met een afterwork-editie met tapas op vrijdag en een VIP ontbijt op zaterdag, worden deelnemers echt in de watten gelegd. En daar kunnen ze maar beter aan wennen want bij Sadef is élke werknemer een VIP, een Very Important Profile”, opent Peter Verbrugge, één van de Managing Directors van voestalpine Sadef. “Op zondag 5 maart krijgen de jobdagen een staartje tijdens de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré die door het bedrijf passeert.”

“De juiste profielen, daar draait het allemaal om bij voestalpine Sadef dat al meer dan 76 jaar bestaat en deel uitmaakt van de internationale groep voestalpine AG. Het metaalverwerkend bedrijf ontwerpt en produceert stalen profielen voor toepassingen in een grote waaier aan sectoren, van bouwindustrie over automobiel tot luchtvaartindustrie.”

“Maar de juiste profielen – lees: mensen – vinden om die profielen te maken, daar draait het ook om. En om die zoektocht naar nieuwe arbeiders en bedienden een extra boost te geven, opent Sadef op 3 en 4 maart zijn deuren voor kandidaten. Tijdens 2 sessies op vrijdag en 3 sessies op zaterdag kunnen zij kennismaken met het bedrijf en – als alles goed loopt – hun toekomstige job. Wie zich inschrijft voor één van de jobdagen maakt bovendien kans op een nieuwe fiets.”

VIP, very important profile

“Met tapas op vrijdag en een VIP ontbijt op zaterdag, kunnen de kandidaten meteen ook proeven van de unieke werksfeer bij Sadef, waar medewerkers het hele jaar door als VIP’s – Very Important Profiles – behandeld worden. Zo zijn er regelmatig activiteiten buiten de werkuren zoals een familiedag, sportactiviteiten, een zomerparty, een nieuwjaarsfeest… en worden ook de gezinnen van de werknemers vaak bij die activiteiten betrokken. Daarnaast kunnen medewerkers natuurlijk ook rekenen op extralegale voordelen zoals een groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mogelijkheid tot fietslease en meer.”

“Ook wie twijfelt of hij/zij het juiste profiel heeft, kan zijn/haar kans wagen want dankzij de Sadef Academy krijgen nieuwe werknemers on-the-job trainingen zodat ze hun vak al doende kunnen leren.”

Solliciteren en supporteren

“Op zondag 5 maart krijgen de jobdagen nog een sportieve uitloper. Tijdens de vier passages van de wielerwedstrijd de Grote Prijs Monseré kunnen geïnteresseerden tussen 10u30 en 15u30 de renners aanmoedigen én een kijkje nemen in de Sadef job booth.”

“Iedereen wordt verwend met gratis frietjes, een lekker drankje én kinderanimatie. Sadef heeft trouwens een hart voor de koers en fietsen in het algemeen. Dat blijkt alvast uit de vele sportieve activiteiten die door het bedrijf georganiseerd worden en de populaire Bike Lease-formule waar heel wat werknemers al op hebben ingetekend.” (RV)