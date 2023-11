VDAB en Perspectief willen samen meer mensen aan de slag krijgen in de regio Middenkust

VDAB en projectvereniging Perspectief slaan de handen in elkaar om in de regio Middenkust meer mensen aan het werk te krijgen. Tegelijk willen ze werk maken van veerkrachtige en toekomstgerichte ondernemingen, duurzame loopbanen en een stimulerend leerklimaat. Hiertoe ondertekenden ze op 22 november een samenwerkingsovereenkomst.

Meer mensen aan de slag

Perspectief is een projectvereniging van en voor lokale besturen. Sinds 2017 legt Perspectief zich toe op wijk-werken, vrijwilligerswerk, maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociale economie in Oostende, Bredene, De Haan, Middelkerke, Oudenburg, Gistel en Ichtegem. Dit doet de projectvereniging, met Oostends schepen Charlotte Verkeyn als voorzitter, in samenwerking met Vlaanderen, VDAB en vele andere partners. In lijn met het Vlaams Regeerakkoord dat een werkzaamheidsgraad van 80% ambieert, willen Perspectief en VDAB meer mensen aan het werk krijgen.

Hiervoor zullen ze werken aan een betere uitwisseling van informatie ten gunste van de dienstverlening aan alle inwoners uit de regio. Ze streven naar een activering van elke werkzoekende, met bijzondere aandacht voor de inactieve arbeidsmarktreserve en werken samen om de meest kwetsbare mensen te bereiken. Tegelijk streven ze naar meer differentiatie in het werkaanbod om ook voor hen tot oplossingen op maat te komen. De focus ligt daarbij op individueel en/of collectief maatwerk en op het verlagen van allerlei drempels om mensen maximaal aan het werk te krijgen.

Werkgevers

Aan werkgeverskant, zullen VDAB en Perspectief gezamenlijk ondernemingen ondersteunen in hun veerkracht en dit in het kader van een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Ze ambiëren hierbij een coherente aanpak die leidt tot het meer onderling afgestemd informeren en gepast ondersteunen van werkgevers. Op deze manier willen ze, in samenwerking met werkgeversorganisaties en sectorfondsen, ook werken aan meer inclusie binnen de ondernemingen.

Competentieversterking

De arbeidsmarkt is in volle beweging waardoor competenties permanent moeten worden bijgeschaafd. Perspectief en VDAB willen daarom alle burgers aanmoedigen om levenslang bij te leren en hen een gemakkelijk toegang geven tot het opleidingsaanbod. Het partnerschap zal hierbij onderzoeken welke innovatieve opleidingsinitiatieven mogelijk zijn om tegemoet te komen aan nieuwe of ontbrekende competenties voor bedrijven of niches in de regio.

Samenwerkingsovereenkomst

VDAB en Perspectief ondertekenden de onderlinge samenwerkingsovereenkomst op woensdag 22 november 2023. De overeenkomst loopt voor de duur van de legislatuur met als uiterste einddatum 31 december 2025.

Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw: “We hebben vanuit Vlaanderen de ambitie om tussen elk lokaal bestuur en VDAB een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. Met zo’n overeenkomst willen we meer mensen aan de slag krijgen, maar ook groepen bereiken die VDAB minder goed kent. Het is positief dat de 7 gemeenten uit Perspectief zich hiervoor vandaag engageren. Samenwerking op lokaal niveau is cruciaal om elk talent op maat te ondersteunen in zijn of haar traject naar werk.”

Robert De Clercq, directeur VDAB West-Vlaanderen: “40% van de werkzoekenden die bij VDAB zijn ingeschreven, zijn mensen die voorheen niet beroepsactief waren. Door de verhoogde samenwerking met Perspectief, zullen we nog meer van hen kunnen bereiken, activeren en toeleiden naar de vele werkgevers in de regio die op zoek zijn naar extra medewerkers. En waar de match nog niet onmiddellijk kan gemaakt worden omwille van taal, ontbrekende competenties,… staan we klaar om met gerichte opleidingen op maat, de kloof te overbruggen.”

Charlotte Verkeyn, voorzitter Perspectief: “Deze samenwerking met VDAB is een cruciale stap in onze missie om niet alleen werkloosheid in de regio Middenkust aan te pakken, maar ook om een dynamische en toekomstbestendige arbeidsmarkt te creëren. Samen streven we naar het activeren van elke werkzoekende, met speciale aandacht voor de meest kwetsbaren, en bieden we gerichte opleidingen en ondersteuning aan. Dit partnerschap is meer dan een overeenkomst; het is een belofte aan onze gemeenschap voor duurzame werkgelegenheid en een bloeiende lokale economie.”