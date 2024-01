“Van edelstenen tot macramé en handgemaakte schilderijen”: Els opent Boho Design by Abe in Gasthuisstraat

Boho Design by Abe opent dit weekend de deuren langs de Gasthuisstraat 9 in Poperinge. Els Gouwy (43) uit Kemmel biedt er handgemaakte schilderijen, macramé en terrazzo, edelsteenjuwelen, unieke cadeaus en workshops aan.

“Het creatieve zit er al van kleins af aan in. Schilderen, macramé, terrazzo… Het spreekt me allemaal aan”, zegt zaakvoerster Els Gouwy (43). Samen met haar partner, zoon, dochter en stiefdochter woont ze in Kemmel. “Al heel wat jaren ben ik aan de slag als etalagiste, maar ik zocht een uitlaatklep om zelf creatief te kunnen zijn. Naast het schilderen en muurschilderijen maken kwam de macramé en later terrazzo erbij. Workshops werden opgestart, online verkopen bleef moeilijk doordat mensen graag fysiek concact willen maken. Het idee om zelf een zaak te starten was er wel altijd, maar de huurprijzen en opstartkosten schrikten me wat af.”

Starterskorting

Els ontdekte enige tijd terug het pand in de Gasthuisstraat waar vroeger ontbijtzaak Mazarine gevestigd was. “Het pand sprak me aan door de locatie, maar ook door de starterskorting die werd gegeven. Het ging tussen mijn concept en dat van een andere ondernemer. Het was spannend, maar ik ben blij dat ik het Poperingse stadsbestuur kon overtuigen.”

Op zaterdag 27 en zondag 28 januari vindt Els haar openingsweekend plaats. Dan is de winkel open van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur. “Mensen zijn nieuwsgierig dat merken we aan de interesse voor de etalage en het binnenwandelen in de winkel voor we open waren, maar dat is fijn uiteraard”, zegt Els.

Decoratie

“Het begon als een gepassioneerde hobby en is uitgegroeid tot een webshop en volwaardige winkel met heel wat handwerk. Ook edelstenen bied ik aan. Daarnaast laat ik ook mijn schilderkunsten de vrije loop. Decoratiestukken voor groot en klein kunnen bij mij gevonden worden. In de winkel zullen op maandag- en dinsdagavond workshops georganiseerd worden. Mensen die een workshop willen geven mogen altijd een seintje geven.”