Vakbonden houden actie op parking Mammoetcenter in Roeselare

Woensdag werden op verschillende plaatsen in de provincie stakingsacties gehouden. Aan het Mammoetcenter in Roeselare deelden de vakbonden soep uit aan passanten. “De toestand is heel ernstig voor wie geen hoog loon verdient en toch geen aanspraak kan maken op het sociaal tarief.”

Van werkonderbrekingen tot stakingen. De nationale actie -en stakingsdag was woensdag op verschillende plaatsen voelbaar en zichtbaar. In Roeselare sloegen de vakbondsafgevaardigden van ACV, ABVV en ACLVB de handen in elkaar voor een stakingsactie op de parking van het Mammoetcenter. “Militanten die staken en niet aan de bedrijfspoort staan of in een onderneming met verspreide tewerkstelling aan de slag zijn, zijn hier zeker welkom voor een babbel. Tegelijk gaan we met de shoppers ook het gesprek aan over de gewijzigde verhouding tussen hun winkelkar en hun portemonnee”, aldus Geert De Rous van ACLVB.

Ernstige toestand

Volgens de vakbonden is de huidige toestand heel ernstig. “Zeker voor wie geen hoog loon verdient en toch geen aanspraak kan maken op het sociaal tarief. Singles, alleenstaande ouders, werknemers die dure verplaatsingen moeten maken voor het werk,.. Zij moeten al maanden hoge energiefacturen betalen en blijven ondertussen wachten op een indexering”, aldus Wim David, West-Vlaams ACV-voorzitter. De vakbonden vragen dan ook dat er snel een prijsplafond komt voor gas en elektriciteit en dat het sociaal tarief wordt uitgebreid. “De asociale aanvallen van werkgevers en politici op de index moeten stoppen. We moeten met de werkgevers een akkoord kunnen sluiten om de koopkracht te verhogen, in het algemeen en in de sectoren en bedrijven waar dat mogelijk is, bovenop de index”, aldus Erik Van Deursen, provinciaal ABVV-secretaris.