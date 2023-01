Unilin wil leren leuk maken in gloednieuw opleidingscentrum The Dive in Wielsbeke

Pal naast de rotonde op de Expresweg in Wielsbeke opende Unilin donderdagmorgen The Dive. Het is een gloednieuw opleidingscentrum, ondergebracht in een letterlijk en figuurlijk flitsend gebouw. Er werd 2,5 miljoen euro in geïnvesteerd.

Unilin Group springt met de opening van opleidingscentrum The Dive in op een nieuwe realiteit in de maatschappij. “Hierin is het niet exclusief meer de maatschappelijk taak van scholen om onderwijs te voorzien, ook voor bedrijven is hier een belangrijke taak weggelegd”, zegt talent director Nick Leenaert van Unilin.

Flitsende blikvanger

Het gloednieuwe opleidingscentrum The Dive werd volledig volgens dit idee opgetrokken. Geen aaneenschakeling van aula’s, maar ook technische opleidingslokalen. En geen saai standaardgebouw maar een flitsende blikvanger. “We zagen ook al posts op sociale media voorbijkomen waarin gewag gemaakt werd van een discotheek die hier zou openen”, lacht Nick Leenaert. “Maar dat is het niet. Het is wel zo dat het gebouw flitsend is. We gebruikten inderdaad felle kleuren, een levendig logo en een ledlijn die van buiten naar binnen en omgekeerd loopt. We willen hiermee uitstralen dat leren heel aantrekkelijk en leuk is.”

Enkel intern gebruik?

Medewerkers van Unilin vinden in The Dive een antwoord op alle vragen rond hun loopbaan en opleiding. Ze krijgen er de juiste skills toegemeten voor een nieuwe stap in hun carrière. Maar The Dive is niet alleen voor intern gebruik bedoeld. Ook andere instanties kunnen er gebruik van maken, zoals scholen. “De technologie verandert zo snel dat scholen onmogelijk mee kunnen zijn met de laatste snufjes. The Dive biedt hier een uitweg. We bieden medewerkers, kandidaat-werknemers, scholen, universiteiten en opleidingsinstellingen een connectie aan. We willen met VTI’s, hogescholen en universiteiten gaan samenwerken. We willen studenten ook hier krijgen om te tonen wat een opleiding kan betekenen voor een latere loopbaan”, aldus Nick Leenaert.

“Het vinden van de juiste, nieuwe collega’s is één van de grootste uitdagingen de komende jaren.”

“Naast het bijscholen van onze huidige medewerkers blijft het vinden van de juiste, nieuwe collega’s één van de grootste uitdagingen de komende jaren”, vult CEO Bernard Thiers van Unilin Group aan. “The Dive zal ons helpen om deze leemte weg te werken.”

Warm maken

Uiteraard hopen ze die leerlingen later terug te zien op de werkvloer bij Unilin. “Het is inderdaad een doel om mensen warm te maken voor Unilin, maar ik wijs nogmaals op het groter maatschappelijk belang hiervan”, stipt Nick Leenaert nog aan. “We zijn een grote speler in de maakindustrie. STEM-competenties (wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde) bijvoorbeeld zijn bij ons heel belangrijk. Als we met The Dive meer mensen kunnen uitdagen om die richtingen qua studies uit te gaan, dan heeft iedereen hierbij gewonnen.” (FM)