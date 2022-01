Uitbreiding CGK Group zorgt voor 60 extra arbeidsplaatsen

CGK Group uit Gullegem breidt zijn bestaande infrastructuur uit met 6.000 vierkante meter tot een terrein van 10.000 vierkante meter. Een productiehal en een magazijn met kantoorruimte zal 5,5 miljoen euro kosten en klaar zijn begin 2023. Met de uitbreiding creëert het bedrijf 60 extra arbeidsplaatsen.

CGK staat in voor de opslag, de behandeling en het gebruik van chemicaliën en andere gevaarlijke vloeistoffen. De uitbreiding zorgt ervoor dat de huidige productie- en opslagcapaciteit wordt verdubbeld. Dat niet alleen, de nieuwe productiehal wordt maar liefst 23 meter hoog en zal toelaten om de grootste kunststoftanks en -constructies in de Benelux en Frankrijk te realiseren. “We hebben de piste van een volledige verhuis bekeken, maar het was al snel duidelijk dat uitbreiden in Gullegem de beste optie was”, stelt Tijl Charle, CEO van CGK Group. “We hebben specifieke noden en deze kunnen we hier waarmaken. Daarnaast zijn onze medewerkers het hart van ons bedrijf en aangezien de meesten uit de nabije regio komen, leek een verhuis ons niet opportuun.”

Krapte op arbeidsmarkt

Gezien de krapte op de arbeidsmarkt zal het niet evident zijn om zestig extra personeelsleden te vinden. Daarom zet CGK samen met VDAB in op mobiele opleidingen en krijgen de werknemers een intensief persoonlijk opleidingstraject. Momenteel zijn er 90 werknemers aan de slag, het bedrijf realiseert een jaarlijkse omzet van 17 miljoen euro. (SL)