Twee werknemers bij Alstom Brugge getuigen: “Zonder NMBS-bestelling is werkzekerheid van 700 mensen in gevaar”

Uiterlijk eind deze week moet Alstom Brugge bezwaar indienen tegen het feit dat NMBS de voorkeur geeft aan het Spaanse CAF voor het maken van 1.800 rijtuigen. Haalt het ‘de bestelling van de eeuw’, zoals de opdracht van 3,4 miljard euro ook genoemd wordt, niet binnen, dan dreigt het einde van ‘de Brugeoise’ in april 2026 en verliezen 700 mensen hun job. Woensdagnamiddag interpelleert federaal parlementslid Annick Lambrecht de bevoegde minister over dit dossier in de commissie mobiliteit.

Het nieuws sloeg bij Alstom Brugge in de Vaartdijkstraat in als een bom: de directie vernam vorige week dat NMBS verkiest om een contract van 3,4 miljard euro aan de Spaanse treinconstructeur CAF te geven, en dus niet aan Alstom Brugge.

“Begrijpe wie kan, bij de Europese aanbesteding hadden wij een bod gedaan dat maar liefst 107 miljoen euro goedkoper was dan onze Spaanse concurrent”, zucht Christoph Flokman (52). Deze Brugse arbeider, die inmiddels hoofdafgevaardigde is voor ACV Metea, heeft in zijn 34-jarige carrière bij de Brugeoise nochtans al veel meegemaakt.

“Ik werk hier al sinds 1991, toen hadden we nog een contract voor de Shuttle naar Engeland. Ik ben begonnen als verlijmer en heb zowat alle werkplaatsen doorlopen. Ik heb verschillende machines bediend en was ook lasser.”

Herstructureringen

“Ooit werkten hier 3.000 mensen, nu zijn het er nog 700, als je er de tijdelijke contracten en externe medewerkers bij rekent. Want het bedrijf kende verschillende herstructureringen. De laatste was in 2018. Veel werknemers kregen toen de kans om met een gouden handdruk vrijwillig te vertrekken. Sindsdien vervaardigen we hier geen trams meer. Toen behoorden wij nog tot de Canadese groep Bombardier. Die bestaat niet meer, nu maken we deel uit van het Franse Alstom, met hoofdzetel in Parijs.”

Volgens Christoph Flokman is er voorlopig nog tot in april 2026 werk bij Alstom Brugge. “De M7-dubbeldekrijtuigen zitten in productie, we mogen voor NMBS in totaal 751 stellen vervaardigden. Eerstdaags moet de NMBS twee belangrijke beslissingen nemen. Vooreerst is er de optie binnen het al bestaande raamcontract van de M7-dubbeldektreinen: mogen wij nog 200 extra rijtuigen vervaardigen of niet?”

“Daarnaast is er de zogenaamde bestelling van de eeuw: de fabricage van 1.800 nieuwe AM30-rijtuigen. Dat zou het personeel van Alstom Brugge, na het afwerken van het M7-raamcontract, tien jaar werkzekerheid bieden. Want met de onderhoudswerken alleen kan onze fabriek het niet redden”, aldus de hoofdafgevaardigde van de christelijke metaalbond.

Bezwaar

Ongeloof overheerst, ook bij bediende Tomas Devos (50), die al 18 jaar in dienst is bij de Brugeoise. Hij is er een van de 220 bedienden en is mee verantwoordelijk voor de toepassing van het computersysteem en de opleidingen. “Zal de NMBS 3,4 miljard euro aan Belgisch belastinggeld spenderen aan een Spaanse concurrent? Bij de Europese aanbesteding bood Alstom aan om de klus 107 miljoen euro goedkoper te klaren, en toch koos NMBS CAF als preferred bidder! Waarom? Geen mens die het weet.”

Bij de keuze speelt niet alleen het bedrag een rol, er wordt niet zomaar de goedkoopste gekozen. “Andere factoren tellen mee, zoals de kwaliteit van de techniek en de energie-efficiëntie. Welnu, ook op die twee vlakken lagen beide offertes heel dicht bij elkaar.”

Bezwaar

Christoph Flokman beaamt: “Misschien is het voorstel van CAF iets beter inzake energie-efficiëntie, maar zoiets kan worden bijgestuurd. Alstom Brugge kreeg twee weken de tijd om bezwaar in te dienen tegen deze preferred bidder. Eind deze week loopt de termijn af, ik hoop dat onze directie met een stevig dossier uitpakt.”

“Even belangrijk is dat onze Belgische politici zware druk uitoefenen op de raad van bestuur van de NMBS. “Die beslissing heeft niet alleen gevolgen voor de 700 mensen van de Brugeoise, maar ook voor de 1.200 werknemers van Alstom in Charleroi. Kortom: de jobs van bijna 2.000 Belgen wordt bedreigd door de beslissing van NMBS. Ik roep de Brugse politici op om de druk bij hun collega’s in Brussel te verhogen. Verschillende lokale politici hebben al openlijk hun steun uitgesproken.”

Waterkans

Volgens Christoph Flokman is er nog een waterkans dat Alstom toch nog het contract krijgt. “Het gaat hier niet om de gunning van het contract, maar een tussenstap. Daarvoor is het belangrijk dat het huidig M7-contract verder wordt afgewerkt, met de verwachte kwaliteit en volgens de afgesproken planning.”

“Hoe dan ook, dit is een verkeerde beslissing met betrekking tot de tewerkstelling in België, ze is niet in lijn met de doelstellingen van de regeringen! Na het faillissement van busbedrijf Van Hool en de sluiting van de Audi-fabriek dreigt een nieuw drama. België is het enige land in Europa dat foute beslissingen neemt!”