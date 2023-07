Traditionele midzomerverkoop in Blankenberge nog tot en met 30 juli

Nog tot en met 30 juli kunnen inwoners, tweedeverblijvers, bezoekers en iedereen die houdt van shoppen en fun genieten van de midzomerverkoop, het vertrouwde koopjesevenement dat ondertussen al vele zomers in Blankenberge meegaat.

Lokale handelaars in het winkelcentrum komen naar buiten met aantrekkelijke standjes en koopjes tegen sterk verlaagde prijzen. De Midzomerverkoop vindt plaats in volgende straten: Kerkstraat, Molenstraat, Langestraat, Vissersstraat, Bakkersstraat, Manitobaplein en de Weststraat. Er is ook straatanimatie en er staan enkele kermisattracties op het Koning Leopold III-plein. (WK)