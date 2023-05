Team Up zoekt mentoren regio Kortrijk en Roeselare om werkzoekenden met migratieachtergrond te coachen

Werk zoeken met een migratieachtergrond is vaak niet gemakkelijk. Daar wil het project Team Up van FMDO en VDAB een handje bij helpen. Team Up-mentoren zijn enthousiaste vrijwilligers met een stevige kennis over een bepaalde sector. Zes maanden lang begeleiden ze een mentee in zijn of haar zoektocht naar werk. “Dat doen ze door specifieke woordenschat te leren, maar ook door samen te bekijken welke jobs of stages geschikt zijn. Zo versterken ze het professionele netwerk en vergroten ze hun slaagkansen op de arbeidsmarkt”, aldus projectverantwoordelijke Franck Philipot (FMDO).

Team Up zoekt momenteel mentoren specifiek voor Roeselare en Kortrijk. Twee keer per maand en dit voor een periode van zes maanden spreekt de mentor af met de mentee en bekijkt hij of zij de carrièremogelijkheden. Met de kennis en ervaring over een bepaalde sector kan de mentor het profiel van de mentee versterken en de kans op werk vergroten. De match gebeurt op basis van elkaars professionele achtergrond en interesse. Een mentee die in zijn of haar thuisland werkte als verpleegkundige, matcht FMDO met een mentor uit de zorgsector hier in West-Vlaanderen. Voorwaarde voor de mentee is dat hij of zij in West-Vlaanderen woont, in België mag werken, ingeschreven is bij VDAB en momenteel geen job heeft en geen ander project met subsidies van VDAB of ESF volgt.

“Mentoren zijn geen professionele jobcoach of VDAB-bemiddelaar die meerdere werkzoekenden moeten begeleiden, maar vrijwilligers die ten minste twee jaar ervaring in een bepaalde sector hebben. Ze ondersteunen de mentees bij het schrijven van een cv, motivatiebrief, het oefenen van sollicitatiegesprekken, enzovoort”, legt Franck uit.

Ondersteuning

Terwijl de mentor zijn of haar kennis, expertise en netwerk deelt met de mentee, kan de mentor ook aan de eigen coachingskills werken. Tijdens het traject is er ondersteuning van Team Up door vormingen en persoonlijke begeleiding en maak je kennis met andere mentoren.

“Mijn mentee Beata mocht een IBO (individuele beroepsopleiding) starten bij een bedrijf en heeft na zes maanden een vast contract gekregen. Zelf leerde ik veel uit dit traject. Het is niet evident voor werkzoekenden met een migratieachtergrond om aan een job te geraken. Je moet de taal leren, je diploma laten erkennen en gelijkschakelen, soms nog een extra opleiding volgen om dezelfde job te mogen doen als in je thuisland. Mijn respect is alleen maar toegenomen”, aldus mentor Carin.