Taxidermiste Frauke (29) krijgt heel wat bezoek tijdens ‘Ambacht in de Kijker’

De nationale wedstrijd ‘Ambacht in de Kijker’ wil al 17 jaar de rijkdom van onze ambachtelijke sector en Belgisch ondernemerschap in de verf te zetten. Elk jaar worden tien ambachtslieden geselecteerd die de kwaliteit en de diversiteit van de Belgische knowhow vertegenwoordigen. Eén van de tien finalisten is de Kortrijkse Frauke Vandekerckhove (29), zij zet overleden dieren op.

“We brengen met de juryleden een bezoek aan hun werkplaats om hen op een meer informele en menselijke manier te ontmoeten en hun achtergrond en werk te begrijpen”, zegt projectverantwoordelijke Vanessa Pires.

Uniek atelier van Frauke

Concreet organiseert de vzw Besace een wedstrijd over thema’s die van jaar tot jaar verschillen. Voor deze 17de editie was het thema ‘Jonge ambachtslieden onder de 35 jaar’. Ambacht in de Kijker wordt gesteund door de minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s. Het doel is om jongeren aan te moedigen om hieruit een beroep te kiezen. Uit meer dan 100 inzendingen werd het dossier van Frauke van Instituut SAUVAGE er uitgekozen als één van de tien laureaten. Dinsdagmiddag werd een bezoek aan haar uniek atelier gebracht waarbij ze haar stiel, aan de hand van een kauw, uit de doeken deed. Uit één van haar vier overvolle diepvriezen werd enkele uren ervoor de vogel ontdooid. Frauke legde dan het hele taxidermie-proces uit aan de aanwezigen.

In de poule van tien finalisten worden op 22 juni nog drie prijzen uitgereikt op de Beurs van Namen in aanwezigheid van minister David Clarinval. De hoofdprijs ter waarde van 3.000 euro, de Prijs Parel van de Jury ter waarde van 1.500 euro en de Mentorprijs ter waarde van 1.000 euro.