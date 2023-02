Talent ft. Hooglede helpt bedrijven in hun zoektocht naar jong talent

Huis van het Kind wil jongeren laten kennismaken met de verschillende beroepenvelden in de gemeente en daarbuiten. “Het doel van het project is jongeren en lokale ondernemers bijeenbrengen zodat jongeren de kans krijgen om hun talenten te ontdekken. Het project draagt bij in de mogelijke studiekeuze van jongeren en wie weet helpt het hen op weg naar een leuke, uitdagende vakantiejob of zelfs een vaste job.”

Op zaterdag 4 maart kunnen alle jongeren van 16 tot 21 jaar in Domein Vossenberg terecht voor een jobevent. “Op dat event kunnen lokale ondernemers zich promoten en zich als potentiële werkgever kenbaar maken bij jongeren. Daarnaast voorziet het event meer dan een bundeling aan jobs. Zo leren de jongeren een gebruiksklare cv opstellen, kunnen ze deelnemen aan verschillende workshops en kunnen ze netwerken met een hapje en een drankje”, aldus schepen Julie Misplon van Huis van het Kind.

Open Bedrijvendagen

De twee volgende events vinden plaats op woensdag 5 april en vrijdag 14 april. Voor 13- tot 15-jarigen worden er twee Open Bedrijvendagen georganiseerd. Jongeren kunnen tijdens die dagen terecht bij de lokale handelaar om kennis te maken met de werking van hun bedrijf of beroep. Per onderneming of handelaar krijgen de jongeren een sticker. Met een volle talentencheque die te verkrijgen is bij Optiek Vanneste, Apotheek Sap-Decloedt, Fietsen Lowie Borgoo, Mol, Boret Anneke, Koken. eten, WZC Ter Linde, Apotheek Delbeke, Schoonheidsinstituut Lago, Groep Gidts en Ibo De Boomgaard, kunnen ze deelnemen aan een wedstrijd. Het programma van die twee dagen zal kenbaar gemaakt worden via www.hoogle.be/talenet-ft-hooglede-ouders-en-jongeren, de Facebookpagina van Huis van het Kind en de Instagrampagina ‘Jeugd Hooglede’”, aldus schepen Julie Misplon. (EVG)

Wil je als handelaar en/of ondernemer ook deelnemen aan Talent ft. Hooglede? Neem dan contact op met Huis van het Kind.