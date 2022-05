Steeds minder zelfstandigen en parttimers

We kiezen steeds meer voor zekerheid op professioneel vlak. In 2021 werkte 14 procent van de actieve, werkende bevolking in West-Vlaanderen op zelfstandige basis. Ruim een kwart van de werknemers werkt dan weer deeltijds. Beide cijfers zijn in vijf jaar tijd gedaald.

In vijf jaar tijd daalde het aantal deeltijdse werknemers in West-Vlaanderen heel licht met twee procent. Van alle werknemers in onze provincie werkt 26,7 procent niet fulltime. Bij mannen is dat slechts 10 procent, terwijl ruim 4 op 10 werkende vrouwen deeltijds aan de slag is. Wel is hun aandeel het sterkst gedaald, omdat er een stuk meer vrouwen in het algemeen zich op de arbeidsmarkt begeven. In Vlaanderen is gemiddeld een kwart van alle werknemers deeltijds actief. (lees verder onder de grafiek)





Het is duidelijk dat jonge starters veel vaker dan hun oudere collega’s voor een voltijdse job kiezen. In de leeftijdscategorie 15 tot 34-jarigen werkt slechts één op vijf parttime, wat wel een een lichte stijging is in vergelijking met vijf jaar geleden. Bij 35 tot 49-jarigen en 50+’ers bedroeg dit aandeel respectievelijk 27 en 33 procent, vooral in de laatste categorie daalde het aandeel deeltijdse werknemers aanzienlijk.

Minder vrouwen

Het aantal zelfstandigen blijft min of meer stabiel. Met 74.481 kleine en grote West-Vlaamse ondernemers maakte deze groep vorig jaar 14,3 procent van het totaal aantal werkenden uit, een daling van een flinke procent sinds 2016. Opvallend is dat dit te wijten is aan het feit dat er steeds minder mannen (-9 procent) kiezen voor dit statuut. Want ten opzichte van vijf jaar geleden telt de arbeidsmarkt 3 procent meer zelfstandige vrouwen.

De kloof tussen mannen en vrouwen in de West-Vlaamse ondernemerswereld begint dus te verkleinen, het verschil in aandeel tussen de twee daalde met 2 procent. Daarmee doen we het beter dan het Vlaamse gemiddelde, waar het aandeel van totaal aantal zelfstandigen gelijk ligt maar het verschil tussen mannen en vrouwen een stuk groter is. (lees verder onder de grafiek)





Een eigen zaak beginnen is vooral populair bij mensen die al wat ervaring achter de kiezen hebben. Bijna een vijfde van alle actieve 50+’ers werken op zelfstandige basis, bij 35-59’ers is dat 16 procent. Slechts een kleine 8 procent van de starters durft het aan om zijn/haar eigen baas te worden.