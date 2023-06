Steeds meer studenten aan het werk, ‘slechts’ 1.500 oningevulde vacatures aan de start van de zomervakantie

Dat ‘de jeugd niet meer wil werken’, hoor je weleens in de volksmond. Maar klopt dat wel? Volgens Arvastat – de studiedienst van de VDAB – staan momenteel nog 1.533 vacatures voor studentenjobs open in West-Vlaanderen, het laagste aantal in vijf jaar tijd.

Enkel in 2020 werden in dezelfde periode minder vacatures ingevuld, maar dat valt logischerwijs te wijten aan de coronacrisis en bijhorende lockdown die op dat moment aan de gang was. Los daarvan stonden in de afgelopen vijf jaar net voor de zomervakantie nooit zo weinig vacatures open als nu. Studenten melden zich dus massaal aan voor een vakantiejob in onze provincie. (lees verder onder de grafiek)

Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat er geen tekort is op de arbeidsmarkt, want uiteindelijk geraken nog steeds 4 op de 10 functies niet ingevuld. Toch kwamen er in de eerste helft van 2022 opvallend weinig vacatures binnen bij de VDAB dan gewoonlijk, in totaal zo'n 3.900. Enkel tijdens coronajaren 2020 en 2021 waren dat er nog minder. Ter vergelijking: vorig jaar werden tussen januari en juni maar liefst 6.162 jobstudenten gezocht. In 2019 en 2018 waren dat er gemiddeld 4.800.