Steeds meer leren op de werkvloer: Oostende biedt acht stageplaatsen aan in woonzorgcentra en technische dienst

De twee onderwijsnetten in Oostende zijn erg tevreden dat de stad hen acht werkplekken aanbiedt voor leerlingen zodat ze op de werkvloer de job kunnen leren. De stad doet een oproep naar werkgevers.

Het Centrum Leren en Werken (GO!) en het Centrum voor Deeltijds Onderwijs (vrij onderwijs) begeleiden jongeren tussen 16 en 25 jaar naar een duurzame tewerkstelling. Dat betekent dat ze ook zorgen voor plaatsen waar ze stage kunnen lopen of deeltijds aan de slag kunnen. Het duaal leren of werkplekleren zit in de lift en er is een tekort aan plaatsen op de werkvloer. De stages zijn onbetaald, maar als de leerlingen effectief in het project van duaal leren stappen (23 uur werken) dan worden ze vergoed door de werkgever.

Onderwijsschepen Natacha Waldmann (Groen): “Met de stad bieden we acht plaatsen aan en investeren we 45.000 euro. We willen hen helpen omdat het niet altijd even gemakkelijk is om een werkplek te vinden. Het kadert in ons armoedeplan waarbij we willen zorgen voor een gekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs.”

Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) gaat een stap verder: “Onze ervaringen zijn positief en ik roep bedrijven op om zich te melden voor dit project.”

Enthousiaste leerlingen

“Ik ga straks aan de slag als schilder en plamuurder bij de stadsdiensten. Ik hoop er veel te kunnen bijleren en misschien kan ik later wel aan de slag bij de stad”, zegt Saulo Sliaghi (17) van het Ensorinstituut (De Box). Uit die school krijgt ook lasser Tarik Tisfaldit (20) een plek om te leren bij de stadsdiensten. Hamid Neseri (19) uit het VTI gaat dan weer aan de slag als verzorgende in De Boarebreker: “Ik kijk er naar uit, wil mijn diploma halen en daarna snel aan de slag.” In WZC De Boarebreker bevestigt directeur Brigitte Waschulewski: “De jongeren worden hier begeleid en goed opgeleid. Dat levert altijd op. Ook al gaan ze niet hier aan de slag. Via het systeem van duaal leren hebben we al één iemand een vaste job kunnen geven.”

Met de acht plaatsen van de stad vullen maar een deel van de noden in. “Bij ons zitten 192 leerlingen in het deeltijds onderwijs. Ongeveer 50 van hen zitten in dit traject van duaal leren. Ze zijn vooral actief inde verkoop, horeca en autosector”, zegt ook Sonny Verdonck van het Ensorinstituut.